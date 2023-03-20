王嘉廉社區醫療中心舉辦在線講座「如何通過飲食及運動預防糖尿病」

王嘉廉社區醫療中心將於3月22日（星期三）舉辦免費在線講座：「如何通過飲食及運動預防糖尿病」。

王嘉廉社區醫療中心將於3月22日（星期三）舉辦免費在線講座，由註冊營養師向社區民眾介紹「如何通過飲食及運動預防糖尿病 」。

該講座由王嘉廉社區醫療中心的註冊營養師王漢強主講，屆時他將講解糖尿病的病因以及導致糖尿病的風險因素等。與此同時，參加者還可瞭解健康飲食的策略，以及在日常生活中進行適當體育活動的建議。

線上講座訂於3月22日（星期三）晚上6時至7時，請留意登錄Zoom鏈接：bit.ly/CBWCHCPrediabetes，會議ID：895-5004-2185，密碼：859994。此講座將以廣東話進行，如有問題請聯繫教育部 ，電話：212-966-0461，或電郵：workshops @cbwchc.org。

50多年來，王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務。成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心是一所全國認可的非牟利機構及聯邦認可的醫療中心，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。無論病人是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，王嘉廉社區醫療中心都為其提供醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險 ，瞭解詳情請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。