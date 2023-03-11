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紐約華僑學校開辦課後班及周末華語班

紐約訊
具備紐約州教師證的楊信誠老師，親自刷洗僑校幼稚園教室桌椅，給學生做了最好的示範與榜樣。
具備紐約州教師證的楊信誠老師，親自刷洗僑校幼稚園教室桌椅，給學生做了最好的示範與榜樣。

在美東擁有最大校園的百年紐約華僑學校，於1962年永久立案註冊為特許公立學校，現在開辦學生課後班以及學生&成人周末中文班（國語/普通話、粵語）等多項實體課程。各班採取主題式課程教學，繁/簡體中文並列，教學模式以紐約市DOE建議為基礎，歡迎線上線下報名入讀。

為了協助繁忙的在職父母，僑校開辦學生課後班，校方可於放學後接學生到校上課。該班時間為周一至周五，適合4歲以上至五年級學生報名。另有學生周末中文班，安排於周六或周日上午10點至下午1點上課，適合學前至十二年級入學；成人周末中文班安排於周日上午10點至中午12點上課。

順應正規學校陸續開辦中文班的潮流趨勢，僑校除平素的強項中文班外，亦擴大招募才藝班學生，以便充分利用課室。該校目前開辦ELA及數學預科班、SAT預科班，還有名師指導的繪畫班、電腦編程班、功夫班，以及個別教授的棋藝班、學生舞蹈班，同時還有小班教學的學生&成人鋼琴班。

僑校校長王憲筠上任四年以來全心辦學、勵精圖治、成績斐然，校方特別注重師資。2018年王校長曾引進全球首屈一指的哥大教師學院的28位研究生到校實習，教學相長、創造雙贏。其次，僑校得到該校義工主任、布碌崙科技高中及史泰文森高中Key Club等高中生義工團隊的齊心協力支援，得以奠定永續經營的良好基礎。僑校更提供高中生做義工的機會，於期滿頒發總統義工獎，為社會培育儲備行政人材。除此之外，校長也相信整齊衛生、窗明几淨的環境將有助學生安心學習、健康成長，疫情期間更是特別重視徹底消毒打掃，以維護環境的潔淨舒適。王校長以身作則、事必躬親，打動不少師生追隨其腳步，定期大掃除，並攻克校舍大樓各個藏污納垢的畸零角落，最終達到營造整潔安全校園的目標。

王校長表示，僑校有獨特的百年傳承優勢，因此才能穩步走到今天。她遙想1909年，先賢先僑高瞻遠矚，秉持關懷社區子弟的愛心，在一所教會創建僑校。一路走來，僑校承蒙中華公所屬下六十僑團、社會賢達、社區及校友支持，才能茁壯發展，實在難能可貴。王校長特別感謝2018年雲吞公司創辦人黃青新的「青新文化藝術基金」及當年紐約中華公所主席伍銳賢「晶品公司」捐贈僑校的「畢業鼓勵金」(Fortune Graduation Fund)；她也一併致謝2022年曾偉康主席連同伍銳賢顧問共同捐款拾萬美元專款用於學費補助，立意良善。王校長希望僑校學子未來也能效仿以上僑領對社區的奉獻精神，服務社會大眾，幫助亞裔提升社會地位。

華僑學校校務處地址：紐約市華埠勿街62號，中華公所三樓；電話：212-226-3320；辦公時間：周一公 休，周二至五下午1點至5:30，周六、日上午10點至下午3點；網頁：www.nychineseschool.org；電郵：[email protected]

僑校二維碼。
僑校二維碼。
2022年夏季，僑校的SYEP義工訓練。
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