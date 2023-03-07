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鄭聖星中醫針灸醫德仁心 傳統療法治療膝關節痛卓有療效

紐約訊
鄭聖星中醫針灸對於膝痛治療效果顯著。
鄭聖星中醫針灸對於膝痛治療效果顯著。

位於法拉盛市中心的鄭聖星中醫針灸診所，以獨特的針灸手法和親切的服務深受患者好評。鄭聖星針灸師持紐約針灸執照，畢業於中國廣州中醫藥大學及美國紐約中醫學院。多年的豐富臨床經驗讓鄭醫師在治療頸椎病上效果顯著，同時他治療膝關節疼痛也非常得心應手，為廣大患者減輕了惱人的疼痛並恢復了生活品質。

鄭聖星醫師表示，膝骨關節炎是關節軟骨退行性改變導致軟骨丟失破壞，同時伴有關節周圍骨質增生反應的疾病，主要症狀是膝關節酸痛、活動不靈活。其特點是清晨起床或久坐後覺得關節僵硬疼痛，稍稍活動後才能行走，站立或行走過久又覺關節疼痛需坐下休息，上臺階費力、下臺階腿軟、下蹲困難，有時需要扶持才能站起。膝關節伸屈活動時會聽到「喀嚓喀嚓」的摩擦音，如果活動過度，膝關節會腫脹並疼痛加劇。如果做膝關節X線攝片檢查，報告往往顯示「骨間隙變狹窄，有骨刺形成（或有骨質增生）」，也就是人們通常所說的「長骨刺」。這種情況多見於需要經常站立、行走的人，且多為女性，與雌激素下降、長期慢性關節勞損、膝關節負荷加重等有關。

鄭醫師對於膝關節的治療有著自己獨到的見解，他介紹膝關節的疼痛也分很多區域：膝前側區、膝後側區、膝外側區、膝內側區。膝前側區：指脛骨粗隆疼痛（多發於喜歡跳躍的運動愛好者）、髕腱疼痛（按壓會比較明顯的疼痛）、脂肪墊疼痛（表現為酸脹痛、擠壓刺痛）、髕骨裡面疼痛（屬於軟骨異常磨損）；膝後側區：指膕窩處疼痛、股二頭肌疼痛（是否存在拉傷）、腓腸肌內外側疼痛（籃球運動員較多，大部分是肌肉拉傷）；膝內側區：指內側副韌帶疼痛、內側支援帶疼痛（股四頭肌收縮時疼痛）、鵝足腱滑囊疼痛（多為鵝足腱滑囊炎）；膝外側區：指外側副韌帶疼痛（暴力作用於小腿使小腿內收）、髂脛束疼痛、上脛腓關節處疼痛。膝關節疾病病在筋骨，與肝腎虧虛有關，除在局部針刺外，還可選對應的穴位，其效果良好。

人老腿先衰，保護好膝關節非常重要。鄭醫師通常會和病患認真溝通、瞭解分析每位病患的膝痛成因，而後根據每個病患的具體情況予以施針，力求針到痛除。鄭醫師重申：中醫認為有病早治、不可大意、不可不理，身體在任何時候都要以預防勝於治療。鄭聖星中醫診所現提供現金看診優惠，免首次問診費，針灸$50、針灸加拔罐$70、針灸加艾灸$70，同時也接受联合红蓝卡和Aetna保险。鄭聖星醫生針灸診所地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354；預約電話：929-329-0191；網址：www.zhengacupuncture.com；診所開診時間：星期一、二、四、五、六，上午10點至下午5點，星期三僅限預約，星期日休息。

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