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世界日報&味全母親節繪畫比賽 用畫筆描繪出對母親的感激之情

紐約訊
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月12日截稿。
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月12日截稿。

「媽媽的創意料理」——紐約世界日報與美國味全聯合舉辦的母親節繪畫比賽，鼓勵孩子以具體行動回饋母親的恩情。

母親節即將到來，世界日報與味全攜手打造了一個充滿意義的活動——【2023美國味全母親節繪畫比賽】。該活動邀請所有家庭和學齡的孩子及青少年們一同參加，用手中的畫筆描繪出對母親的感激之情。本屆比賽的主題是：「媽媽的創意料理」，主辦方希望透過比賽啟發孩子們的感恩之心，讓他們以具體行動回報父母的愛。

比賽分為三個年齡組：幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）、青少年組（十四歲至未滿十九歲）。參賽者需要使用繪畫紙（11英寸×14英寸）創作作品，呈現母親獨特的創意料理及對母親的感激之情，詳細比賽說明請見報名網站：https://bit.ly/wjwc2023。

主辦方鼓勵參賽者使用線上系統進行投稿，詳情請參閱官網：https://bit.ly/wjwc2023。如選擇實體投稿，請在作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），並於2023年4月12日前寄達紐約世界日報活動組（141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357）。如果需要退回畫作，請自行提供郵票和回郵信封。

主辦方除了提供優勝獎金和獎狀外，還將頒發一座獎盃給每個組別的前三名。幼童組和高童組的前三名將獲得350美元、250美元和180美元的獎金，佳作獎金為60美元。投稿的截止日期是2023年4月12日（週三），評選結果和獲獎作品將於2023年5月初在世界日報和活動官網公佈。如需更多詳情，請參閱活動網站：https://bit.ly/wjwc2023，或撥打電話：718-746-8889（分機6364）。

一起繪出對媽媽的心意吧！報名網址：https://bit.ly/wjwc2023。

請掃描二維碼前往報名。
請掃描二維碼前往報名。

世界日報 母親節

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