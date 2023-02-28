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張清內科全科家庭醫生 提醒重視和預防三高

紐約訊
張清內科全科家庭醫生提醒患者重視和預防三高 。
張清內科全科家庭醫生提醒患者重視和預防三高 。

學歷經驗豐富、擁有醫學雙博士的張清內科家庭醫生，設診於法拉盛市中心39大道，為患者提供內科全科/家庭醫生服務。很多擁有三高問題的病患，早期一般都是無症狀、無異感，而通常在每年健康體檢時才會發現並意識到健康維護的困擾，因此張清醫生特別提醒僑胞，早期的預防的重要性要遠勝於晚期治療。

張清內科家庭醫生(Dr. Qing Zhang, M.D., PhD)以第一名的總成績，畢業於由耶魯大學和美國雅禮協會在湖南長沙創辦的湘雅醫學院。她擁有美國內科特考文憑，目前在皇后區多家康復中心擔任主治醫師，累積了豐富的急重症/慢性疾病診療及康復治療的臨床經驗。張清醫生表示，俗稱三高的高血壓、高血糖、高血脂，屬於基礎代謝性疾病，早期的三高一般無症狀、無異感，通常在每年健康體檢時發現，疾病發展比較緩慢，所以只要早期及時發現，就能有效進行控制，對病症進行調整。但是，如果錯過這個時期，高血壓、高血糖就會對局部的血管、神經造成傷害；高血脂則會在血管中形成粘稠的物質，附著於血管壁，長期堵塞形成斑塊，引起動脈粥樣硬化，阻礙循環系統的功能，從而導致各種急性併發症和慢性併發症，引起多器官疾病，出現腎臟功能受損、眼睛視網膜，周圍神經/心腦血管病變， 進而導致腦梗死、心肌梗死、心臟驟停等。

張清醫生進一步表示，三高疾病的發生是由遺傳和環境等多種因素造成的，包括飲食無規律、消化不良、脾胃失和、吸煙、飲酒過多等。我們平時應注重低鹽、低脂、低糖的飲食， 平時多喝水，同時保證蛋白質和蔬果的攝入。此外，適當參加體育鍛煉、增強體質、控制體重，對於改善體質、提高免疫力都有幫助；定期進行健康檢查，病發後按醫生指示進行最有效的治療和控制病情發展，這亦是不容忽視的。張清內科全科/家庭醫生診所為三高患者個別建立健康檔案，仔細指導和追蹤三高，在防治早期心腦血管等系統併發症上有相當的成效。

如有任何健康疾病問題諮詢，歡迎致電張清內科全科/家庭醫生診所。地址：136-36 39th Ave, 5th floor, Flushing, NY, 11354（法拉盛39街136-36號5樓，大停車場/飛躍皇后對面，安康寧藥房樓上5樓）；門診時間：週一至週六，上午9:30至下午5:30，接受新病人及各種保險；電話：718-799-0918。

三高 高血壓 併發症

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