紐約采風／電玩小精靈45周年 佩利博物館展出黃色圓點傳奇

風靡全球45年的電玩經典遊戲「小精靈」(PAC-MAN)迎來里程碑，將自即日起至5月31日(周日)在紐約佩利博物館(Paley Museum)推出特展，回顧「小精靈」從日本街機誕生到流行文化指標的歷程，並結合經典遊戲、互動體驗與設計解析，帶領玩家與粉絲重返黃色圓點的傳奇世界。

此展覽將回顧這個誕生於1980年、由日本設計師岩谷徹(Toru Iwatani)構思的簡單黃色圓形，一路發展成風靡全球的流行文化象徵；從早期的街機遊戲機台到家用主機，乃至更多跨界領域，「小精靈」重新定義了電玩遊戲的可能性，同時也讓第一次接觸遊戲的玩家能輕鬆上手。

在展場中，訪客可親自上陣，體驗經典的Pixel Bash街機、「PAC-MAN Battle Royale Chompionship」等競技玩法，以及較新的作品「PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC」；現場還設有博物館號稱「全球最大的小精靈」關卡，讓玩家挑戰極限。

除了實際遊玩，展覽也深入探討「小精靈」系列影響深遠的設計巧思，例如首次引入「強化道具」、為敵人賦予鮮明個性，以及運用音效與動畫，讓簡單的像素傳達情感等；「小精靈」為現代遊戲文化奠定了基礎，影響層面從敘事方式到周邊商品熱賣。

據悉，博物館將舉辦「小精靈」家庭日（PAC-MAN Family Day)，活動包括與「黃色傳奇」本尊見面、贈品與抽獎、主題手作活動，以及全天候的街機遊戲體驗；展覽門票已包含在一般博物館入場費中，佩利博物館會員可免費參觀，非會員則可透過博物館官網購票，或加入會員以享有免費入場與全年專屬福利。