紐約「鍍金時代遊」 漫步百年豪宅與大亨故事

「弗里克收藏」重啟，訪客在生活廳欣賞「沙漠中的聖弗朗西斯」。(路透)

19世紀末至20世紀初，美國經濟急速擴張，鐵路、鋼鐵與金融巨頭崛起，巨額財富在短時間內累積。作家馬克．吐溫(Mark Twain)將這段時期諷刺為「鍍金時代」(Gilded Age)——即外表金碧輝煌，內裡卻暗藏貧富差距與社會矛盾。

鐵路、鋼鐵、金融與出版巨頭在曼哈頓打造一座座氣派宅邸，將歐洲宮廷風格移植至新大陸。雖然多數豪宅已在城市發展中拆除，但仍有若干經典建築保存至今。若想在紐約尋找這段歷史的痕跡，一場「鍍金時代遊」或許正是認識這座城市另一面的方式。

弗里克收藏：鋼鐵鉅子的私人藝術殿堂

紐約市弗里克收藏於去年重新開幕。圖為「弗里克收藏」的花園庭院。(路透)

紐約市上東區「弗里克收藏」翻新鍍金時代豪宅後重新開放。(路透)

位於上東區第五大道與70街交會處的弗里克收藏館(Frick Collection)，原為鋼鐵大亨弗里克(Henry Clay Frick)的私人宅邸。建築採義大利文藝復興風格，在1914年落成，其外觀低調典雅，但一踏入內部，挑高拱廊、雕花天花板與水晶吊燈即映入眼簾。

館藏涵蓋福拉歌那(Fragonard)、哥雅(Goya)、艾爾·葛雷柯(El Greco)、林布蘭(Rembrandt)與維梅爾(Vermeer)等大師傑作。但與大都會博物館不同，這裡保留著「居家式」陳設：名畫懸掛在原本客廳與書房牆面，讓人彷彿置身百年前的私人晚宴現場，花園庭院亦是亮點，四季更迭中展現寧靜氣質。

弗里克收藏館在歷時五年、耗資2億2000萬元翻新，於去年終重新對外開放，此外，收藏館還首次對外開放二樓，十個房間和五處通道都經精美翻修，擺滿了藝術傑作。法國畫家安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的肖像畫Comtesse d'Haussonville是館藏經典作品之一，使得二樓的「胡桃木廳」(walnut room)看來更加光彩動人。

卡耐基府邸：慈善巨擘的現代化豪宅

卡耐基宅邸為史密森尼學會旗下的設計博物館Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum)使用。(取自cooperhewitt.org)

同樣位於上東城的卡耐基府邸(Andrew Carnegie Mansion)建於1902年，曾是另一位鋼鐵大王卡耐基的住所。卡耐基曾與弗里克合夥創辦世界上第一家總資產超過十億元的公司美國鋼鐵公司。而相較其他豪宅的歐陸浮華，卡耐基府邸更顯內斂實用，但卻也是當時最先進的住宅之一——配備鋼結構、防火設計與私人電梯。

如今，宅邸為史密森尼學會旗下的設計博物館(Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum)使用，室內保留了大量原始木質樓梯與壁爐裝飾。參觀時不妨留意其空間規畫：寬敞會客廳象徵主人廣泛的社交網路，而書房則展現卡內基對教育與公共圖書館事業的投入。從奢華轉向公益，正是鍍金時代富豪形象轉變的縮影。

摩根圖書館：金融巨頭的知識寶庫

摩根圖書館。(摩根圖書館, Graham Haber2010年所攝)

位於麥迪遜大道交36街的摩根圖書館及博物館(Morgan Library and Museum)，原是金融家J.P.摩根(J. P. Morgan)的私人圖書館，為鍍金時代的重要建築之一。摩根是書籍、影片、繪畫、時鐘和其他藝術品的著名收藏家，許多藏品都借給或贈送給大都會藝術博物館，但也有藏品保存在他倫敦的住宅和這座私人圖書館。

1906年完工的主閱覽室，被譽為紐約最華麗的書房之一。三層書牆、彩繪天花板與紅絲絨裝飾，營造出近乎歐洲宮廷般的閱讀空間。館內收藏包括古騰堡聖經、手抄中世紀手稿與諸多文學名家原稿。摩根不僅是銀行家，更是文化收藏家，參觀時不妨留意主館與後來擴建的現代建築之對比，象徵鍍金時代向現代都市轉型的過程。

