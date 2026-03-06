周末好去處╱聖派翠克節遊行、建築師林瓔故事

皇后區 聖派翠克節遊行

洛克威海灘(Rockaway Beach)將在7日(周六)慶祝聖派翠克節(St. Patrick's Day)，今年為第51屆，活動將先於聖方濟‧德‧賽爾斯教堂(St. Francis de Sales Church)舉行和平彌撒，隨後在包括國會議員及多位備受敬重的社區人士在內的大禮官帶領下正式出發。遊行將於下午1時，從129街與Newport大道交會處起步，最後在Beach 100街的聖卡米盧斯(St. Camillus)停車場附近結束。

摩天大樓博物館 了解建築師林瓔

摩天大樓博物館(Skyscraper Museum)將於7日(周六)上午10時30分至11時30分間，和孩子們一起分享美籍華裔建築師林瓔(Maya Lin)的故事。孩子們將共讀哈維(Jeanne Walker Harvey)所著的「光與線的建築師：瑪雅・林」。隨後，結合自然與世界和平等主題，訪客們將以對自己具有重要意義的事物為靈感，設計並製作屬於自己的小型雕塑作品。活動免費，但需提前註冊，註冊地址為ticketstripe.com/events/858108541248483。

總督島冬季冰雕秀

總督島(Governors Island)將在8日(周日)中午12時至下午3時間，舉辦第五屆冬季冰雕秀(Winter Ice Sculpture Show)，十位藝術家將與來自Okamoto Studio的專業冰雕師合作，在總督島舉行現場冰雕示範，其中包括Takashi Harada與Kae Sato的作品「跨越邊界」(Transboundary)，此設計仿效棲息於湄公河流域流域的野生鬥魚，展現自然世界的流動感與生命能量。活動免費，民眾可近距離觀賞即時冰雕創作過程，並享用在地餐車美食與現場DJ音樂表演。

57號碼頭 夏令營嘉年華

57號碼頭在8日(周日)上午11時至下午2時間，將舉辦夏令營嘉年華(Camptopia)，現場為孩子們準備多項免費活動，包括魔術表演、臉部彩繪、公主合唱、攀岩牆、踢踏舞、音樂劇與表演工作坊、定格動畫製作、機器人與STEM體驗、手作藝術，以及來自本地30多家頂尖夏令營的贈品與更多精彩活動。孩子們可透過遊戲、攀爬、創作與登台表演，親身體驗各家夏令營的特色。活動免費，註冊即可獲得完整時間表：https://shorturl.at/5CKhA。