擁抱身分認同 全美最大亞裔變裝秀玩瘋了

超過三小時的演出中包含來自舊金山、洛杉磯、費城、波士頓等地的表演者，賣力的演出讓現場氣氛熱烈，圖為來自佛羅里達的Persephone Von Lips。(記者馬璿／攝影)

全美最大的全亞裔陣容變裝秀「Made In Asia」近日在布碌崙(布魯克林)落幕，共邀請超過60位表演者、吸引逾百觀眾參與。諸多來自全美各地的變裝表演者透過具有文化代表性的作品，擁抱自己作為亞裔的身分認同。

當日超過百位觀眾陸續湧入知名酷兒表演場所「3 Dollar Bill」，亦有多個亞裔攤商在現場販售飾品、美食等品項。超過三小時的演出中包含來自舊金山、洛杉磯、費城、波士頓等地的表演者，賣力的演出讓現場氣氛高漲，不僅有以亞裔文化改編的經典百老匯劇碼「芝加哥」(Chicago)，亦有多個融入南亞音樂、韓流、牛仔等主題的演出，展現表演者創意。

全美最大的全亞裔陣容變裝秀「Made In Asia」近日在布碌崙(布魯克林)圓滿落幕，今年主持人由知名皇后Shia Ho與Untitled Queen共同擔任。(記者馬璿／攝影)

來自舊金山灣區的表演團體Rice Rockettes改編知名百老匯曲目「Cell Block Tango」，並在歌詞中融入亞洲文化與黑色幽默，獲得滿堂彩。(記者馬璿／攝影)

活動製作人之一李浩祥(Shawn Lee)表示，今年陣容的一大特點便是更加聚焦在本地的變裝表演者，讓原先資源較電視明星稀缺的群體能藉此舞台大放異彩。而許多參與者甚至已經是自己城市的代表人物，更使得「Made In Asia」比起單純的演出，更像是一場變裝界的年會。

「每個地方都有亞裔必須爭取自己生存空間的困境，但這個平台不只讓大家可以在自己的地方建立社群，還能以紐約為中心齊聚一堂，」李浩祥表示。「我們在籌辦活動的時候一心想把活動辦起來，但對表演者跟觀眾來說其實更多了一層意義。」

他特別點出，部分表演者來自亞裔族群較少的城市，而能看見自己本地的人登上一個指標性的舞台，將讓還沒浮出水面的人看見更多的可能性，「那些有潛力的人也可能會因此被影響，覺得自己不是異類，這件事情讓我在活動開始前就很有感觸。」

在現場，也可見許多變裝表演者積極地互動和談天，這也正是李浩祥在籌辦時喜聞樂見的現象。「紐約的變裝文化雖然很盛行，但競爭也很激烈，表演場次可能也沒有那麼多，但當大家在後台Networking後，不只可以介紹彼此工作機會，甚至還可能去對方的城市拜訪，建立連結。」這份「凝聚社群力量」的精神，才是「Made In Asia」最為重要的核心理念。

「LGBTQ+族群本身已經是性少數，變裝也是，亞裔更是，所以大家才需要彼此幫助跟支持，把社群的力量加起來就能擴散影響力，也能展現我們的存在感。」