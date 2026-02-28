從太陽花學運到占卜App 旅日學者羅文與台灣結緣

長期關注台灣文化與社會議題的學者羅文，赴美參與台灣文學論壇之餘，走訪紐約大都會藝術博物館參觀展覽。(記者戴慈慧／攝影)

「台灣人其實很愛算命。」伊恩．羅文(Ian Rowen)笑說。

最近，他推出一款名為Divin8的占卜App ，支援中英文操作，整合塔羅與命盤功能。輸入生日，就能生成個人命盤；點選抽牌，系統會給出完整解讀。畫面設計簡潔，介面語言可隨時切換成中文。

對一位研究台海兩岸政治與地緣議題的學者來說，開發算命App聽起來有些「另類」。但在羅文的人生軌跡裡，這其實並不突兀。

他從青少年時期就接觸塔羅牌，也研究老子與東方思想。占卜對他而言，不是神秘預言，而是一種整理思緒的方式。「有時人只是需要一個框架，幫自己把問題講清楚。」他說。去年從台灣搬到日本 ，面對生活轉換，他重新拾起這個長年的興趣，並決定用科技的形式呈現。

在曼哈頓的訪談過程中，比App更讓人驚訝的，其實是他的中文。

他講話自然，會說「有點瘋」、「超好騙」、「很雷」，偶爾還能接上幾句台灣流行語，甚至會突然用台語問一句：「你會講台語嗎？」他曾在台師大任教，也住過宜蘭。鄰居大多說台語，但他覺得自己練得不夠。談起台語，他分析變調規則與鼻化音，既帶著研究者的興趣，也有點學不夠的懊惱。

羅文目前任教於日本九州大學高等研究院。本科雙主修數學與東亞研究，之後攻讀地理學博士，研究主題涵蓋政治、文化與空間。他的人生路徑並不單線，但主軸始終圍繞著一件事—理解不同文化如何彼此觀看。

他20歲開始學中文。大學時到香港交換，那時連普通話與粵語都分不太清。後來到台大國際華語研習所(ICLP)密集進修，一天八小時與中文打交道。晚上與朋友聊天、討論政治、參加活動，隔天再把生活經驗帶回教室。他形容那段時間強度很高，但進步最快，因為語言不只用在課堂。

學完語言，他「騙到一份翻譯工作」。他用「騙」這個詞，是因為回頭看覺得當時中文還不夠好，但台灣剛好很缺能用英文工作的雙語人力，因此拿到了第一個工作機會。後來他進入「Taipei Times」工作，做過雙語內容，接過電影節接待與翻譯案，慢慢摸到台灣的次文化、藝術圈和媒體現場。對他來說，中文之所以運用自如，很大一部分就是這樣泡出來的。

在台北古亭生活的四年，是他人生少見的穩定時期。晉江街的小吃、附近的書店與市場，成了他對台灣最具體的記憶。

2014年的「太陽花學運」，是他與台灣連結更深的一刻。當時他以傅爾布萊特(Fulbright)學者身分在台灣，進入立法院現場，停留三、四周。他形容那段時間既緊張又充滿秩序。學生在議場內外分工、討論、協調，空間像一個臨時搭建的公共論壇。他後來撰文回顧那段經驗，記錄運動內部的節奏與情緒。

他長期關注兩岸互動，卻選擇從「觀光 」切入研究。早年他在中國當過導遊，帶過高端外國團，也在台商企業工作。這些經驗讓他意識到，旅遊背後牽涉身分與領土的想像。他曾加入中國旅客來台的團體旅遊，觀察他們如何理解台灣，台灣又如何呈現自己。這些觀察後來整理為專書，成為他學術生涯的重要成果。

羅文與團隊於美國沙漠藝術節火人祭(Burning Man)打造「台灣便利神殿」，結合廟宇與便利商店文化，向國際參與者介紹台灣日常與信仰特色。(Ian Rowen提供)

除了研究，他也參與藝術創作。十多年前，他在美國沙漠藝術節火人祭(Burning Man)與朋友打造「台灣便利神殿」。作品結合廟宇與便利商店元素，現場可擲筊、求籤，也能像逛超商般走動。他們把籤詩改寫成台灣俚語與幽默句子，讓儀式多了一層玩味。這個作品成為他向國際朋友介紹台灣文化的一種方式。

回頭看，從研究政治、翻譯文學，到在沙漠搭建神殿，再到推出占卜App，他的經歷看似分散，卻有一條清楚的軸線—跨文化轉譯。

他習慣在不同語境之間移動。把台灣的社會運動寫給國際讀者，也把台灣的生活感帶到海外藝術現場。如今透過科技，他嘗試把不同占卜系統放進同一個介面，讓使用者在多種框架中對照思考。

「我其實沒有那麼神祕。」他笑說，「只是對不同系統都很好奇」。