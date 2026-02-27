紐約AUUDI藝術中心19日成立 舉辦藝術家大澤人個展

藝術家大澤人(右三)與策展人滕安妮(左三)與來賓進行創作交流。(主辦單位提供)

紐約亞洲藝術研究院的AUUDI藝術中心正式成立、暨大澤人2026個展(Q.X Wang Solo Exhibition)剪綵開幕式，本月19日(農曆大年初三)上午在紐約市曼哈頓 切爾西區紐約豪畫廊舉行開幕剪綵儀式，當天下午舉辦藝術家大澤人作品研討會。當天與會嘉賓包括紐約僑、學、政律醫及工商、金融、藝術等各界精英逾百人到場祝賀，場面熱烈。

該藝術中心由美國城市聯合發展和包容聯盟(AUUDI)發起設立，標誌著亞洲藝術與多元文化在紐約核心藝術社區邁出新的重要一步，延續深化AUUDI的創會初衷—致力於推動亞洲文化，特別是中華優秀傳統文化在美國的傳承、交流與光大。

AUUDI藝術中心負責人滕安妮表示，未來將立足紐約、面向全美，持續打造具有國際視野與社區溫度的文化藝術平臺，希望為紐約乃至美國的多元文化生態注入新的活力，未來將透過展覽、學術交流、藝術教育等多元形式，搭建中美文化溝通的橋樑，促進不同族裔、不同文化背景之間的理解與融合。

哥倫比亞大學 圖書館館長程健，教育家劉莉、哥倫比亞大學龍峰文化基金會創始人賈新峰、美華藝術協會會長、藝術總監周龍章，紐約中美商會常務副會長葉明代表會長周克、東南大學大紐約校友會、美國未來藝術基金會、中國民間藝術基金會、美國書畫藝術研究會會長朱立業、旅美湖南同鄉會會長劉運籌、紐約克拉名店、Paulus Hook音樂基金會主席劉千慈、羅丹國際藝術家基金會副主席Ellen Schicktanz博士、讓愛了不起基金會，Harvey Li夫婦等機構和個人等逾百人，分別以賀信，賀禮和花籃等形式表達祝賀。紐約市議員馬泰華人助理黃華清特別代表他送來賀函。

在大澤人的個展開幕式上，以豪畫廊(Gallery A.T. 108)創始人滕安妮帶領的策展團隊別出心裁地以採訪問答的對話方式，邀請紐約華美協進社(China Institute of America)中國美術館館長，著名的美國當代藝術評論家查理斯•萊理(Charles A Riley)、紐約城市大學皇后學院藝術系陶瓷專業副教授何善影(San-Ying Ho)，就大澤人的藝術創作和不斷自我突破的獨特藝術風格與穩健老練的藝術語言，與藝術家大澤人和與會來賓進行深入交流和互動。

大澤人對生命激情與對藝術執著、人生閱歷豐富，加上既有的紮實中國古典文學、哲學與歐美文學的淵博學識，被冠以學者型藝術家；藝術創造四十餘載，形成自己獨特的藝術符號，作品具有極高辨識度，受到藏家喜愛。

主策展人滕安妮表示，大澤人作品本身獨特性和長期潛力，無論是觀念、材料還是表達方式，有他自己鮮明特色的藝術語言，引發不同背景的觀眾的持續解讀、細品推敲思考，最後收藏持有。滕安妮認為，代理大澤人藝術創作，是彼此價值觀和工作方式高度契合；她表示不僅為一兩組好看的作品，更是基於對藝術家本人整體創作和職業發展的信心。

這次大澤人畫展除畫作，還展出他八件各具特色的陶藝作品，包括「大浴女 珠寶蓋罐」(鶯歌窯)；兩件「出門見喜」的陀螺瓶(分別為景德鎮釉下彩及青花)；五件大箭筒 ，分別為「大浴女：鐘斯海灘印象」(景德鎮青花)、「馬的傳說」(景德鎮釉下彩)、「牛的故事」(景德鎮釉下彩)、「漢風：22世紀時尚」、「大浴女」(景德鎮青花刻瓷)。

畫廊牆上貼著大澤人用中英文書寫的的「侃藝錄」 ， 之一是「異者藝也；大異者，大藝也；無異，不足以言藝也」、之二是「但求越雷池一步」；之三是「路在無路處」，別有韻味。大澤人還曾五次參訪龍門石窟，其莊嚴、神聖、粗獷、大氣的形形色色造像，令他神往，久久不能忘懷，因此創作「龍門狂想：永恆的豐碑」畫作。

大澤人本名王慶祥，生於山東菏澤的大澤山後裔，來美完成美國文學博士學位，後辭去大學教授職位轉為全職創作，以深厚中國古典文學和書法功底，加上在美接受西方現當代文學與藝術薰陶和影響，再經多年藝術實踐，作品風格東西融會貫通，已是自成一格，成為少見的以中國元素見長的華人抽象藝術大家。