亞裔男性氣質工作坊 助青少年探索男性角色

為慶祝農曆新年「火馬年」，由Dark Lab與紐約童子軍俱樂部(Boys' Club of New York)合作舉辦的亞裔 男性氣質工作坊，26日下午在法拉盛 ABBE Clubhouse舉行，吸引眾多11至15歲青少年參與。活動以文化、電影、音樂與書法創作為媒介，從非裔 、亞裔與拉丁裔歷史交織出發，引導青少年思考「什麼是男性氣質」、「我們從長輩與社群繼承了什麼」，現場氣氛溫暖而充滿互動。

主持人、Dark Lab創辦人兼CUNY亨特學院副教授Tao Leigh Goffe表示，這場工作坊並非傳統講座，而是以對話與創作為核心，讓青少年在農曆新年期間，以更開放的方式討論男性身分與文化傳承。

隨後的簡報環節從李小龍談起，回顧2023年相關工作坊成果，並延伸至非裔與亞裔文化如何彼此影響、交流與重塑。特別嘉賓是兩度獲得皮博迪獎的喜劇演員Hasan Minhaj，他提到，自己多年來一直支持童子軍的工作，「只要有機會來給孩子們打打氣、參與導師計畫，我都願意。」因此當主辦單位邀請他來到法拉盛，他毫不猶豫答應。

在談及青少年時期對「成為一個男人」的理解時，Minhaj誠懇地說，青春期本就是一段充滿不安與探索的階段。「那是一段很艱難的時期，你在尋找自己的信念，也在試著找到自己在世界中的位置。那其實非常脆弱。」他認為，正因如此，童軍俱樂部在這個年齡層提供陪伴與引導格外重要，「在他們人生中一個關鍵又脆弱的時刻，給予真正需要的支持與指導」。

談到希望孩子們從活動中得到什麼啟發，Minhaj表示，他最希望的是他們能感受到「社群的力量」。「你不只是和同學建立兄弟情誼，你也會從教練、輔導員身上得到像哥哥一樣的關係，有同理心，也有必要的嚴格與關愛」。

之後，孩子們圍坐討論，話題涵蓋家庭傳統、祖輩影響，以及不同族裔社群中對男性角色的期待。藝術史學者Horacio Ramos Cerna分享拉丁美洲與原住民藝術傳統如何透過圖像與語言延續文化記憶；藝術家Cecile Chong則鼓勵孩子們，即使暫時還不知道自己的男性榜樣是誰，也沒有關係，「探索本身就是成長的一部分」。