中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

周末好去處╱任天堂寶可夢日、元宵節花車大遊行

記者顏潔恩整理

曼哈頓任天堂寶可夢日

位於曼哈頓中城的任天堂(Nintendo)門店將於27日(周五)的寶可夢日(Pokemon Day)舉辦慶祝活動，精彩活動包括粉絲藝術展、與皮卡丘和伊布(Eevee)等經典角色合影，還可以參與寶可夢對戰實驗室(Battle Lab)，是一款專為所有程度的訓練家打造的寶可夢電子遊戲對戰體驗；店內還將派送出贈品，數量有限、先到先得，活動時間是早上9時開始至門店關閉，地址是洛克菲勒廣場(Rockefeller Plaza)10號。

布碌崙慶元宵節花車大遊行

由美國亞裔社團聯合總會舉行的「元宵節花車大遊行」，將於28日(周六)在布碌崙(布魯克林)8大道登場，屆時將為民眾帶來京劇變臉、舞龍舞獅、剪紙花燈、猜燈謎、接財神、吃湯圓、漢服秀、踩高蹺、書畫揮毫、以及旗袍秀等；活動從中午12時開始，下午1時遊行將從8大道交60街出發，沿60街行至9大道，走到50街後左轉，再沿50街行至7大道，然後沿7大道行至60街，之後返回8大道。此活動是民眾認識中華傳統習俗的最佳機會，主辦方鼓勵男女老少積極參與。

皇后區聖派翠克節遊行

第27屆「聖派翠克節全民遊行」(St. Patrick’s One For All Parade)將於3月1日(周日)在皇后區陽邊(Sunnyside)登場，這項慶祝愛爾蘭文化和傳統的盛會，以「人人同樂」為主題，邀請各個年齡層的民眾前來一起參與；主辦方也鼓勵民眾以綠色著裝，通過音樂與舞蹈深入了解愛爾蘭人的文化。遊行將於當日中午12時開始，一直持續至下午4時，地點是Skillman大道交43街處，更多詳情可瀏覽https://shorturl.at/d5dIB

史島愛爾蘭踢踏舞工作坊

史泰登島兒童博物館將於3月1日舉辦舞蹈工作坊，由北美愛爾蘭踢踏舞錦標賽(North American Irish Step Dance)前冠軍丹尼爾斯(Dawn Daniels)帶來節奏感十足的硬鞋舞和軟鞋舞教學與演示，以迎接即將到來的聖派翠克節；在這個互動工作坊中，參觀者將了解愛爾蘭踢踏舞的獨特之處、欣賞服飾和樂器，並聆聽一些歷史故事。該活動將於當日下午4時，在史島Richmond Terrace 1000號舉行，更多詳情可訪 sichildrensmuseum.org/event/irish-step-dancing-with-dawn-daniels-5/

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

