周末好去處╱寒冷紐約 室內活動及展覽精采登場

「大都會曼雷展」

在寒冷的紐約冬日，不妨走進博物館感受藝術的溫度。大都會藝術博物館(The Met)即日起展出20世紀前衛藝術大師曼雷(Man Ray)的重磅特展，聚焦其極具代表性的創作「雷攝影」(Rayograph)，展期將持續至2026年2月。

曼雷是20世紀初期前衛藝術運動中最重要的藝術家之一，透過對不同媒材的大膽實驗，挑戰並重塑了現代主義的既有敘事。此次展覽以雷攝影為主軸，搭配最新研究與新發現，引領觀眾深入探索他如何操控物件、光線與媒介，並對後世藝術家產生深遠影響。

壁球界最具代表性的職業賽事之一「冠軍爭霸賽」(Tournament of Champions)重返紐約，並於大中央車站(Grand Central Terminal)舉行。今年賽事邁入第28屆，世界頂尖選手齊聚一堂，在地標性的范德比爾特大廳(Vanderbilt Hall)一較高下。

比賽期間，主辦單位將在大廳內架設可移動的全透明玻璃球場，讓觀眾能近距離欣賞高速、激烈的對戰。對尚未熟悉壁球運動的觀眾而言，這項賽事正是認識這項運動的絕佳機會。壁球即將在今年洛杉磯奧運 會上首度亮相，中央車站的這場頂級賽事，無疑為紐約民眾提前暖身。

「法西斯回顧展 借古喻今」

在假新聞、輿論操弄備受質疑的當代社會，如何辨識理解宣傳的力量，顯得格外重要。位於曼哈頓的海報之家博物館(Poster House)推出特展「未來曾在那時：法西斯義大利 的變貌」(The Future Was Then: The Changing Face of Fascist Italy)，透過歷史視角提醒觀眾，權力如何藉由視覺與藝術塑造集體意識。展覽將展出至2月22日。

本展聚焦義大利獨裁者墨索里尼(Benito Mussolini)法西斯政權的崛起與統治過程，並深入探討藝術在其中所扮演的關鍵角色；共有75件作品展出，內容涵蓋海報、平面設計與視覺文化。

「小精靈特展開放互動遊玩」

位於曼哈頓中城的佩利博物館(Paley Museum)即日起推出全新特展「小精靈45周年」(45 Years of PAC-MAN，另譯吃豆人)，回顧經典小精靈遊戲如何成長為全球流行文化的象徵。

現場展區設有經典街機「Pixel Bash」、競技遊戲「PAC-MAN Battle Royale Championship」以及新作「PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC」，讓玩家即刻投入遊戲。

此外，參觀者還有機會挑戰「世界最大的小精靈」的巨型遊戲機，體驗別具趣味的互動樂趣。