張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

周末好去處╱寒冷紐約 室內活動及展覽精采登場

記者曹馨元╱紐約報導
「大都會曼雷展」

在寒冷的紐約冬日，不妨走進博物館感受藝術的溫度。大都會藝術博物館(The Met)即日起展出20世紀前衛藝術大師曼雷(Man Ray)的重磅特展，聚焦其極具代表性的創作「雷攝影」(Rayograph)，展期將持續至2026年2月。

曼雷是20世紀初期前衛藝術運動中最重要的藝術家之一，透過對不同媒材的大膽實驗，挑戰並重塑了現代主義的既有敘事。此次展覽以雷攝影為主軸，搭配最新研究與新發現，引領觀眾深入探索他如何操控物件、光線與媒介，並對後世藝術家產生深遠影響。

「壁球職業賽 中央車站登場」

壁球界最具代表性的職業賽事之一「冠軍爭霸賽」(Tournament of Champions)重返紐約，並於大中央車站(Grand Central Terminal)舉行。今年賽事邁入第28屆，世界頂尖選手齊聚一堂，在地標性的范德比爾特大廳(Vanderbilt Hall)一較高下。

比賽期間，主辦單位將在大廳內架設可移動的全透明玻璃球場，讓觀眾能近距離欣賞高速、激烈的對戰。對尚未熟悉壁球運動的觀眾而言，這項賽事正是認識這項運動的絕佳機會。壁球即將在今年洛杉磯奧運會上首度亮相，中央車站的這場頂級賽事，無疑為紐約民眾提前暖身。

「法西斯回顧展 借古喻今」

在假新聞、輿論操弄備受質疑的當代社會，如何辨識理解宣傳的力量，顯得格外重要。位於曼哈頓的海報之家博物館(Poster House)推出特展「未來曾在那時：法西斯義大利的變貌」(The Future Was Then: The Changing Face of Fascist Italy)，透過歷史視角提醒觀眾，權力如何藉由視覺與藝術塑造集體意識。展覽將展出至2月22日。

本展聚焦義大利獨裁者墨索里尼(Benito Mussolini)法西斯政權的崛起與統治過程，並深入探討藝術在其中所扮演的關鍵角色；共有75件作品展出，內容涵蓋海報、平面設計與視覺文化。

「小精靈特展開放互動遊玩」

位於曼哈頓中城的佩利博物館(Paley Museum)即日起推出全新特展「小精靈45周年」(45 Years of PAC-MAN，另譯吃豆人)，回顧經典小精靈遊戲如何成長為全球流行文化的象徵。

現場展區設有經典街機「Pixel Bash」、競技遊戲「PAC-MAN Battle Royale Championship」以及新作「PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC」，讓玩家即刻投入遊戲。

此外，參觀者還有機會挑戰「世界最大的小精靈」的巨型遊戲機，體驗別具趣味的互動樂趣。

紐約花卉批發中心迎紅馬年 大量供應桃花，劍蘭、銀柳

阻止第11選區重畫 聯邦眾議員瑪麗奧提上訴
「紐約財政缺口嚴重」曼達尼將加稅富人 補逾120億元黑洞

疑充電釀災…紐約布碌崙班森賀清晨大火 多名華人受傷

曼哈頓這家法式烘焙坊 糕點美得太犯規

結冰影響航行 紐約渡輪全面暫停服務

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

