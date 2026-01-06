我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是「藏海傳」 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

史上首位亞裔 章以琳摘加州小姐后冠

「莫札特課室」攜手法拉盛圖書館 新年舉辦音樂會

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
新年伊始，由莫札特課室主辦，法拉盛圖書館贊助及共同呈現的「歡慶佳節音樂會」2日在法拉盛圖書館舉行。(主辦單位提供)
新年伊始，由莫札特課室主辦，法拉盛圖書館贊助及共同呈現的「歡慶佳節音樂會」2日在法拉盛圖書館舉行。(主辦單位提供)

新年伊始，由莫札特課室主辦，法拉盛圖書館贊助及共同呈現的「歡慶佳節音樂會」2日在法拉盛圖書館舉行。為法拉盛社區迎來2026年首場新年音樂會，吸引眾多社區居民到場耹賞。

音樂會節目內容豐富，涵蓋鋼琴、聲樂、器樂、合唱及芭蕾舞等多種藝術形式，整體編排緊湊、層次分明，成功營造出溫馨而莊重的節日氛圍。莫札特課室創辦人許樂道演繹蕭邦的《A大調波蘭舞曲(Polonaise)》，氣勢恢巨集、富有節日張力，其成熟穩健的演奏風格與深厚的藝術修養贏得現場熱烈反響。許樂道與其學生哈佛三年級學生Claire同台演唱百老匯名曲《No One Else》成為當晚亮點之一。

莫札特女生小組合唱團隨後呈現孟德爾松藝術歌曲《乘著歌聲的翅膀》(On the Wings of Song)。在鋼琴伴奏的襯托下，歌聲溫潤流暢、情感真摯，表達了對美好生活與未來希望的嚮往，贏得觀眾陣陣掌聲。

音樂會選曲涵蓋多位中西音樂大師的經典作品，包括莫札特、舒伯特、柴可夫斯基、普契尼、聖桑及亨德爾，並與新年主題巧妙融合。演奏者、演唱者與舞蹈者以專業水準與真誠情感，為社區觀眾帶來一場高品質的藝術享受。

音樂會最終在《同一首歌》的旋律中圓滿落幕，在觀眾熱烈的掌聲與歡呼聲中為新一年拉開美好序幕。

新年伊始，由莫札特課室主辦，法拉盛圖書館贊助及共同呈現的「歡慶佳節音樂會」2日在...
新年伊始，由莫札特課室主辦，法拉盛圖書館贊助及共同呈現的「歡慶佳節音樂會」2日在法拉盛圖書館舉行。(主辦單位提供)

法拉盛 波蘭 百老匯

上一則

上健身房或看病不被坑 曼達尼簽行政令打擊隱藏雜費、訂閱陷阱
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

分析：移民執法收緊 恐衝擊建築人力

分析：移民執法收緊 恐衝擊建築人力
亞裔「酒精臉紅」現象引關注 法拉盛酒吧稀少族裔飲酒文化壓力

亞裔「酒精臉紅」現象引關注 法拉盛酒吧稀少族裔飲酒文化壓力
皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點

皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點
法拉盛醫院等2萬護士醞釀罷工 談判仍陷僵局

法拉盛醫院等2萬護士醞釀罷工 談判仍陷僵局

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺