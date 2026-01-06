「莫札特課室」攜手法拉盛圖書館 新年舉辦音樂會

新年伊始，由莫札特課室主辦，法拉盛圖書館贊助及共同呈現的「歡慶佳節音樂會」2日在法拉盛圖書館舉行。(主辦單位提供)

新年伊始，由莫札特課室主辦，法拉盛 圖書館贊助及共同呈現的「歡慶佳節音樂會」2日在法拉盛圖書館舉行。為法拉盛社區迎來2026年首場新年音樂會，吸引眾多社區居民到場耹賞。

音樂會節目內容豐富，涵蓋鋼琴、聲樂、器樂、合唱及芭蕾舞等多種藝術形式，整體編排緊湊、層次分明，成功營造出溫馨而莊重的節日氛圍。莫札特課室創辦人許樂道演繹蕭邦的《A大調波蘭 舞曲(Polonaise)》，氣勢恢巨集、富有節日張力，其成熟穩健的演奏風格與深厚的藝術修養贏得現場熱烈反響。許樂道與其學生哈佛三年級學生Claire同台演唱百老匯 名曲《No One Else》成為當晚亮點之一。

莫札特女生小組合唱團隨後呈現孟德爾松藝術歌曲《乘著歌聲的翅膀》(On the Wings of Song)。在鋼琴伴奏的襯托下，歌聲溫潤流暢、情感真摯，表達了對美好生活與未來希望的嚮往，贏得觀眾陣陣掌聲。

音樂會選曲涵蓋多位中西音樂大師的經典作品，包括莫札特、舒伯特、柴可夫斯基、普契尼、聖桑及亨德爾，並與新年主題巧妙融合。演奏者、演唱者與舞蹈者以專業水準與真誠情感，為社區觀眾帶來一場高品質的藝術享受。

音樂會最終在《同一首歌》的旋律中圓滿落幕，在觀眾熱烈的掌聲與歡呼聲中為新一年拉開美好序幕。