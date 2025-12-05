我的頻道

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

記者許君達整理
曼哈頓小鈴鐺假日家庭節

紐約市社區俱樂部(Community Club New York City)將在6日(周六)提前迎接聖誕老人的駕臨。在總長四個小時的聖誕小鈴鐺假日家庭節(Jingle Bell Jam Holiday Family Festival)慶祝活動中，大人與孩子將受邀參加豐富的活動，以促進家庭成員的溝通、增進感情，活動內容包括面部彩繪、裝飾聖誕樹、手工工作坊、雪球投擲等，還有熱可可吧、現場音樂表演以及專業攝影棚幫助參與者與聖誕老人合影，現場還設有一個北極郵筒，專門接收參與者寫給聖誕老人的信。活動免費、適合親子遊，報名網址https://reurl.cc/VmLN1Q。時間6日中午11時至下午3時，地址曼哈頓西46街227號。

布碌崙聖尼古拉節

聖尼古拉(St. Nicholas)是生活在公元4世紀的天主教聖徒，傳說他生前樂善好施、關愛兒童，是當今聖誕老人的原型人物，每年12月6日是歐洲多國的「聖尼古拉日」。在今年的聖尼古拉日，布碌崙(布魯克林)的維科夫農場博物館(Wyckoff Farmhouse Museum)將舉辦第23屆慶典。活動定於6日(周六)下午2時開始，騎在馬背上的聖尼古拉大約會在2時30分「降臨世間」，為現場的兒童們帶來禮物、糖果、熱蘋果西打汁(cider)，並誦讀傳說故事「The Bakers Dozen」。孩子們被邀請參與遊戲、手工製作節日禮物並自己動手裝飾聖誕樹。活動免費參與，需穿著禦寒衣物，地址布碌崙克拉倫登路(Clarendon Rd)5816號。

囚船烈士紀念碑巡禮

作為獨立戰爭收場大戰的發生地，紐約布碌崙在高樓大廈的掩映中，其實隱藏著豐富的美國歷史切片。英軍在占領紐約時，曾將大量被捕的戰俘囚禁在停泊於東河上的一些軍艦內，但由於囚船條件惡劣，導致上萬人無辜死亡。美國政府1908年在布碌崙格林堡公園((Fort Greene Park)內建設了一座高達149呎的囚船烈士紀念碑(Prison Ship Martyrs' Monument)，以紀念這些囚船死難者。市公園局將在7日(周日)在此地舉辦歷史巡禮導覽活動，由專業巡護員為參觀者講述這座紀念碑背後的獨立戰爭史。活動免費、無需報名，時間7日中午12時至下午1時30分，集合地點為格林堡公園遊客中心。

世界市政廳之旅

紐約摩天大樓博物館6日(周六)將舉辦一場獨特的虛擬世界旅行，世界市政廳之旅(City Hall World Tour)，由專業講解員帶領參觀者體驗世界各地大都市的市政廳建築，講解這些建築本身的風格特色，以及建築美學背後的各國政治哲學。活動免費，需提前報名，網址https://reurl.cc/VmLN1Q。活動6日上午10時30分開始，地址曼哈頓炮台坊(Battery Pl)39號。

布碌崙 曼哈頓 紐約市

紐約客談╱香奈兒快車 創意卻脫節

進入流感季 法拉盛醫師：社區病患增多
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27

