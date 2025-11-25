中斷一年 薩克斯五大道百貨「聖誕燈光秀」回來了

我的頻道

記者許君達／紐約報導
薩克斯百貨第五大道旗艦店的聖誕燈火秀今年將重新點亮。(記者許君達╱攝影)
薩克斯百貨第五大道旗艦店的聖誕燈火秀今年將重新點亮。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓老牌商業中心薩克斯第五大道百貨(Saks Fifth Avenue)傳統的聖誕燈光秀在中斷一年後，於11月24日回歸，並在今年聖誕節期間重新點亮。

這場節日盛事包括煙火表演、名人亮相和現場演出，使其成為紐約市最令人興奮的節日盛事之一。薩克斯2025聖誕櫥窗也在24日晚揭幕，為第五大道增添更多夢幻色彩。

從24日晚到2026年1月初，燈光秀將每天下午5時至晚上11時左右上演。每10分鐘重複一場，每場約三分鐘。如此頻繁的演出安排，讓您在欣賞薩克斯燈光秀的同時，也能輕鬆前往附近的其他節慶景點，例如洛克菲勒中心聖誕樹、溜冰場和聖派翠克大教堂等觀賞。

薩克斯第五大道百貨聖誕燈光秀自2004年起舉辦，最初由50個巨大的雪花裝置並搭配約7萬顆LED燈泡、配合聖誕音樂組成，此後逐漸擴充燈光裝置，亦加入數位投影燈科技手段，令整個建築外立面隨著音樂和動畫而呈現出炫目且熱烈的視覺效果。薩克斯百貨旗艦店位於曼哈頓第五大道，正對洛克菲勒聖誕樹。在整個聖誕季，聖誕樹和燈光秀隔街相望、相互捧場，拉滿節日氛圍，逐漸成為紐約最著名的文化地標之一，每年冬季吸引大量全球遊客前來觀賞。

聖誕燈火秀與洛克菲勒聖誕樹隔街相望，相護輝映，成為紐約冬季最著名的文化景觀之一。...
聖誕燈火秀與洛克菲勒聖誕樹隔街相望，相護輝映，成為紐約冬季最著名的文化景觀之一。(記者許君達／攝影)

但薩克斯第五大道百貨2024年宣布，與公司百年店慶、燈光秀出現20周年紀念相伴的，將是這項傳統的終結。當年聖誕季，薩克斯第五大道百貨沒有如期舉辦燈光秀，而是通過精心設計的櫥窗凸顯節慶氛圍與品牌本身的奢華時尚主題。

薩克斯第五大道百貨官方當時沒有透露終止聖誕燈光秀的原因，但據報導，業界普遍認為主要原因是公司的財務壓力。由於電商的興起和疫情後全球通膨壓力的持續走高，像薩克斯第五大道百貨這種主打奢華體驗的老牌百貨公司客源流失將是難免的趨勢。今年決定恢復燈光秀的原因，公司目前也並未透露更多詳情。

