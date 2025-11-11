凱斯哈林FDR高速路壁畫塗鴉 將在華埠伊利沙白街畫廊展出

凱斯哈林於1984年創作此作，當年正值雷根連任與愛滋病危機加速蔓延的時期，距他本人確診並成為愛滋病運動代表藝術家尚有數年。(取自凱斯哈林基金會)

已故普普藝術家凱斯哈林(Keith Haring)創作的羅斯福高速路壁畫(FDR Drive Mural)將於本月13日(周四)在曼哈頓華埠 伊利沙白街(Elizabeth Street)的Martos畫廊重新展出，這是該作品自1984年創作以來首次公開亮相。

此次將展出原始30塊面板中的14塊，展至明年1月15日。這幅壁畫最初沿東河一段長達300呎的高速公路創作，長期以來被認為已遺失、破碎或散落，如今將畫廊中完整呈現。畫作仍將懸掛於距地面約4.5呎的位置，與40年前保持一致。

FDR壁畫與凱斯哈林廣為人知的地鐵 粉筆畫或室內作品不同，一直屬於私人收藏，其創作目的即為「不斷運動」。壁畫呈現動態帶狀形式：跳舞的人物、放射輪廓、吠叫的狗、帶翅膀的身體及超大燈泡，以凱斯哈林獨特圖像語言勾勒而成。原作與城市節奏互動，雙向車流、夜間車燈及高速公路平行流動的河水，皆成為壁畫的一部分。

凱斯哈林創作此作時正值雷根總統連任與愛滋病危機加速蔓延的時期。但壁畫卻並非傳遞哀傷，而是如凱斯哈林其他作品一樣，強調生命與運動。面板重現的震撼在於其「非博物館化」風貌，歷經一年紐約氣候與柴油尾氣洗禮，表面呈現獨具紐約特色的斑駁與風化痕跡。

凱斯哈林活躍於1980年代，31歲因愛滋病併發症 過世，他的創作持續影響流行文化。