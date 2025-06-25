詩人王寅在紐約打造「世界詩歌沙龍」 結合朗誦與藝術表演

「灰光燈」創辦人王寅表示，他致力打破文化、語言和種族之間的藩籬，把各語種最好、最具風格與力度的詩人，都推向紐約的聚光燈下。(王寅提供，Jonathan Blanc攝影)

三年前，詩人王寅應紐約書評(New York Book Reviews)之邀來到紐約、宣傳自己的英譯詩集「和幽靈在一起的夏日」(A Summer Day in the Company of Ghosts)時，他初見紐約詩歌場域的蓬勃和多元，就連他自己的詩集，受益於這裡成熟的分銷體系與英語世界活絡的小眾市場，銷量也超過了中國國內。

之後，他和幾位志同道合的友人在紐約創立了詩歌非營利機構「灰光燈」(Limelight Poetry)，致力打破文化、語言和種族之間的藩籬，把各語種最好、最具風格與力度的詩人，都推向紐約的聚光燈下。

6月的一個夜晚，讀者們走進第五大道的紐約公共圖書館，手拿詩稿，在韓裔 音樂家Yuniya Edi Kwon沉緩靈光的小提琴伴奏下，靜聽華裔詩人張明皚(Victoria Chang)朗誦自己的詩作。朗讀過後，另一位多語言背景的詩人兼主持人Patricio Ferrari登場，與張明皚一問一答，閒適也充滿機鋒地對談。

這場「世界詩歌沙龍」(World Poetry Salon)，是「灰光燈」與紐約公共圖書館合作的系列活動之一，一季一會，每一季都邀請來自全球的優秀詩人與藝術家，以多種形式分享創作，並特別關注小語種詩歌展演。

緣由…不滿詩歌圈封閉

初來紐約時，詩人兼攝影師的王寅帶著好奇，走訪了城市中形形色色的詩歌活動，有的需購票入場，好幾次則都是席地而坐，令他驚訝的除了詩歌市場火爆的態勢以外，還有紐約詩歌活動的純樸簡單，一位詩人持一本詩集誦讀一個小時，然後再以此往復，讀者們就這樣安靜且不分心地聆聽，「紐約的生活壓力雖然很大，但很多人有他的想法和精神追求，紐約的『藝術人口』多，市場也非常完善」，他說。

這樣的觀察見聞，也使王寅萌生在當地做詩歌活動的想法，源自對美國當代詩歌界固步自封和日益圈子化的不滿，他想邀請更多說不同語言、有不同膚色、在不同語境生活的詩人，也想以一種在紐約更罕見的方式呈現：通過音樂、舞蹈和藝術的連袂應和，為讀者們帶來更觸發五感、也更豐富多樣的體驗。

由華人創辦的非營利機構「灰光燈」與紐約公共圖書館合作推出「世界詩歌沙龍」活動，邀請全世界不同語種詩人讀詩。(記者鄭怡嫣╱攝影)

策略…邀請多族裔詩人

如此，於今春揭幕的「世界詩歌沙龍」首場活動，王寅邀請了馬其頓的知名詩人馬哲羅夫(Nikola Madzirov)開場，觀眾手捧詩冊，細讀英文譯本，同時在音樂的映襯下，聆聽詩人以馬其頓語吟誦，「雖然他們多數聽不懂那語言，卻都被打動了，」王寅說，「詩歌一旦回到母語中，不僅擁有了音樂性，那些語音節奏所承載的文化與歷史，也因此滲入詩行之中。這或許是曼哈頓首度有詩人公開朗誦馬其頓語詩作，對許多人而言，是一次耳目一新的體驗。」

在結束了馬哲羅夫與張明皚的詩歌朗誦活動後，「世界詩歌沙龍」又將在秋冬季迎來曾著「布魯克林」、「長島 」等力作的愛爾蘭文學大師托賓(Colm Tóibín)、以及阿爾巴尼亞詩人列沙納庫(Luljeta Lleshanaku)，「托賓是極其聰明與智慧的小說家，但他除了寫小說也寫詩，請他談小說的不勝枚舉，但很少有人請他談詩，所以對於詩歌沙龍的邀請，他十分高興，還邀請了愛爾蘭國寶級的提琴手海耶斯(Martin Hayes)一同聯袂，」王寅說，「列沙納庫已有三本英譯本的詩集，同為社會主義的背景，中國來的讀者，往往在讀阿爾巴尼亞的詩作時特別有親切感。」

「在今天，美國當代詩歌舉足輕重的地位已經沒有了，不少詩歌顯得較同質化，」王寅補充，「好的詩人多在東歐、非洲、中國與南美。華語詩歌也有著非常高和重要的位置，和任何一種語言相比都不差。不能全邀請白人的男性。」

經營…掌握「遊戲規則」

王寅被譽為中國「第三代詩人」的重要代表，其與非營利機構同名的詩集「灰光燈」，曾獲中國兩項重要的詩歌獎項，他在2012年起，曾為上海民生現代美術館策畫「詩歌來到美術館」系列活動，這也是中國持續時間最久的詩歌項目，如今已邁入第87期，他渴望做到100期。

旅居紐約後，他的創作與策畫重心也逐漸由上海轉向這座新的城市，並開始嘗試將詩歌帶入圖書館。而對於在此地開拓性地創立詩歌非營利機構，他坦承，事實上，這是單純理性驅動的決策，很早就來到這座城市的文化界的華人 朋友都向他反映，在這裡起步艱難，因此，除了寫作、看展、觀演、會友、浸潤在紐約的藝術場域之外，在日常生活之中，他也在主動地了解當地的人事與系統，來掌握遊戲的規則。

王寅說，通常在紐約，非營利機構的核批及各資金的申請流程雖需經漫長的等待，但通過非營利機構向各大基金會及政府機構申請資助、降低稅額並接受免稅捐款，確實就是此中合法與合理的遊戲規則。今年年初，「灰光燈」終經過長時間的審批核可，成為政府非營利機構。除「世界詩歌沙龍」外，他還將推出更豐富多元的詩歌活動，「華人不是只會賺錢、做生意、開飯店，也是有情懷、有追求的，」他說。

更多「灰光燈」詩歌活動時間及詳情，請登錄官網「limelightpoetry.com」了解。