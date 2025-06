詩人王寅在紐約打造「世界詩歌沙龍」 結合朗誦與藝術表演

「灰光燈」創辦人王寅表示,他致力打破文化、語言和種族之間的藩籬,把各語種最好、最具風格與力度的詩人,都推向紐約的聚光燈下。(王寅提供,Jonathan Blanc攝影)

三年前,詩人王寅應紐約書評(New York Book Reviews)之邀來到紐約、宣傳自己的英譯詩集「和幽靈在一起的夏日」(A Summer Day in the Company of Ghosts)時,他初見紐約詩歌場域的蓬勃和多元,就連他自己的詩集,受益於這裡成熟的分銷體系與英語世界活絡的小眾市場,銷量也超過了中國國內。

之後,他和幾位志同道合的友人在紐約創立了詩歌非營利機構「灰光燈」(Limelight Poetry),致力打破文化、語言和種族之間的藩籬,把各語種最好、最具風格與力度的詩人,都推向紐約的聚光燈下。

6月的一個夜晚,讀者們走進第五大道的紐約公共圖書館,手拿詩稿,在韓裔 音樂家Yuniya Edi Kwon沉緩靈光的小提琴伴奏下,靜聽華裔詩人張明皚(Victoria Chang)朗誦自己的詩作。朗讀過後,另一位多語言背景的詩人兼主持人Patricio Ferrari登場,與張明皚一問一答,閒適也充滿機鋒地對談。

這場「世界詩歌沙龍」(World Poetry Salon),是「灰光燈」與紐約公共圖書館合作的系列活動之一,一季一會,每一季都邀請來自全球的優秀詩人與藝術家,以多種形式分享創作,並特別關注小語種詩歌展演。

緣由…不滿詩歌圈封閉

初來紐約時,詩人兼攝影師的王寅帶著好奇,走訪了城市中形形色色的詩歌活動,有的需購票入場,好幾次則都是席地而坐,令他驚訝的除了詩歌市場火爆的態勢以外,還有紐約詩歌活動的純樸簡單,一位詩人持一本詩集誦讀一個小時,然後再以此往復,讀者們就這樣安靜且不分心地聆聽,「紐約的生活壓力雖然很大,但很多人有他的想法和精神追求,紐約的『藝術人口』多,市場也非常完善」,他說。

這樣的觀察見聞,也使王寅萌生在當地做詩歌活動的想法,源自對美國當代詩歌界固步自封和日益圈子化的不滿,他想邀請更多說不同語言、有不同膚色、在不同語境生活的詩人,也想以一種在紐約更罕見的方式呈現:通過音樂、舞蹈和藝術的連袂應和,為讀者們帶來更觸發五感、也更豐富多樣的體驗。

由華人創辦的非營利機構「灰光燈」與紐約公共圖書館合作推出「世界詩歌沙龍」活動,邀請全世界不同語種詩人讀詩。(記者鄭怡嫣╱攝影)

策略…邀請多族裔詩人

如此,於今春揭幕的「世界詩歌沙龍」首場活動,王寅邀請了馬其頓的知名詩人馬哲羅夫(Nikola Madzirov)開場,觀眾手捧詩冊,細讀英文譯本,同時在音樂的映襯下,聆聽詩人以馬其頓語吟誦,「雖然他們多數聽不懂那語言,卻都被打動了,」王寅說,「詩歌一旦回到母語中,不僅擁有了音樂性,那些語音節奏所承載的文化與歷史,也因此滲入詩行之中。這或許是曼哈頓首度有詩人公開朗誦馬其頓語詩作,對許多人而言,是一次耳目一新的體驗。」

在結束了馬哲羅夫與張明皚的詩歌朗誦活動後,「世界詩歌沙龍」又將在秋冬季迎來曾著「布魯克林」、「長島 」等力作的愛爾蘭文學大師托賓(Colm Tóibín)、以及阿爾巴尼亞詩人列沙納庫(Luljeta Lleshanaku),「托賓是極其聰明與智慧的小說家,但他除了寫小說也寫詩,請他談小說的不勝枚舉,但很少有人請他談詩,所以對於詩歌沙龍的邀請,他十分高興,還邀請了愛爾蘭國寶級的提琴手海耶斯(Martin Hayes)一同聯袂,」王寅說,「列沙納庫已有三本英譯本的詩集,同為社會主義的背景,中國來的讀者,往往在讀阿爾巴尼亞的詩作時特別有親切感。」

「在今天,美國當代詩歌舉足輕重的地位已經沒有了,不少詩歌顯得較同質化,」王寅補充,「好的詩人多在東歐、非洲、中國與南美。華語詩歌也有著非常高和重要的位置,和任何一種語言相比都不差。不能全邀請白人的男性。」

經營…掌握「遊戲規則」

王寅被譽為中國「第三代詩人」的重要代表,其與非營利機構同名的詩集「灰光燈」,曾獲中國兩項重要的詩歌獎項,他在2012年起,曾為上海民生現代美術館策畫「詩歌來到美術館」系列活動,這也是中國持續時間最久的詩歌項目,如今已邁入第87期,他渴望做到100期。

旅居紐約後,他的創作與策畫重心也逐漸由上海轉向這座新的城市,並開始嘗試將詩歌帶入圖書館。而對於在此地開拓性地創立詩歌非營利機構,他坦承,事實上,這是單純理性驅動的決策,很早就來到這座城市的文化界的華人 朋友都向他反映,在這裡起步艱難,因此,除了寫作、看展、觀演、會友、浸潤在紐約的藝術場域之外,在日常生活之中,他也在主動地了解當地的人事與系統,來掌握遊戲的規則。

王寅說,通常在紐約,非營利機構的核批及各資金的申請流程雖需經漫長的等待,但通過非營利機構向各大基金會及政府機構申請資助、降低稅額並接受免稅捐款,確實就是此中合法與合理的遊戲規則。今年年初,「灰光燈」終經過長時間的審批核可,成為政府非營利機構。除「世界詩歌沙龍」外,他還將推出更豐富多元的詩歌活動,「華人不是只會賺錢、做生意、開飯店,也是有情懷、有追求的,」他說。

更多「灰光燈」詩歌活動時間及詳情,請登錄官網「limelightpoetry.com」了解。