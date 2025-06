梵谷筆下的花與星空 重現紐約植物園…遊客如走入畫中

遊客在「梵谷的花」展覽中的沉浸式體驗。(紐約植物園提供)

每年春夏之際,紐約植物園 (NYBG)都會成為大自然最絢爛的畫布,盡情揮灑靈感與才華。2025年更是非同尋常,紐約植物園正舉辦「梵谷的花」(Van Gogh's Flowers)展覽,賦予梵谷靈感的植物和鮮花將在植物園出現,並以藝術品的形式與公眾見面;植物園還將在夜間舉辦「閃爍的星空」(Starry Night)活動,讓無人機 編織梵谷畫筆下的星空。

向日葵、鳶尾花展豐富情感

作為現代最具知名度的畫家之一,梵谷以花為主題的畫作不勝枚舉,其中最著名的是鮮艷的向日葵。他畫過多幅以向日葵為主題的作品,向日葵明亮的黃橙色調展現了他對生命的熱情。紐約植物園為此專門開闢出一片向日葵園地,還製作了大型藝術品,突出表現向日葵在梵谷畫作中的分量,並讓遊客了解梵谷陽光和明朗的一面。

紐約植物園的向日葵藝術品。(紐約植物園提供)

除了向日葵,梵谷還畫過紫色的鳶尾花、紅色的罌粟花和白色的杏花等。在梵谷的作品中,花遠遠不是靜物,它們組成了梵谷豐富的情感光譜,有時欣喜,有時沉鬱,有時痛苦。紐約植物園這次在Enid A. Haupt Conservatory暖房集中展示了鳶尾花、旱水仙、飛燕草等多種花卉,幫助參觀者理解梵谷畫作各種不同的色調和構圖,以及畫家在創作時的情緒、心理狀況和對大自然的深刻感受。

為了配合展覽,植物園的室外花園也按主題反映梵谷的旅行經歷和藝術階段。比如「普魯旺斯花園」裡有薰衣草、橄欖樹和低矮的石牆;而「荷蘭花園」則種滿了鬱金香和風信子等梵谷的家鄉花卉。噴水池及其四周的地面畫滿了梵谷筆下的各種鮮艷花朵,讓遊客身臨其境,是一種全方位的沉浸式體驗。

配合「梵谷的花」展覽的室外花園。(紐約植物園提供)

夜景成真 燈光美酒添浪漫

梵谷曾經寫道,「看到星星總讓我做夢」。星空是梵谷的畫作中一再出現的主題。為了讓參觀者體驗梵谷的星空,紐約植物園這次專門使用無人機在夜空中飛行,排列出梵谷畫作中極具特色的星空,讓畫作變成現實,讓遊客人在畫中行。

植物園「閃爍的星空」活動招貼畫。(紐約植物園提供)

入夜後的節目包括現場音樂、燈光表演、露天用餐和藝術創作體驗。植物園還利用各種燈光,把夜空下的植物園打扮成一個如夢如幻的花園。遊客漫步在燈光柔和的小徑上,四周環繞著旋轉的燈光、搖擺的樹枝和月光下盛放的花朵,讓人聯想到梵谷在普羅旺斯住處窗前看到的夜景。植物園設計的環境音效也令人心曠神怡,並結合自然的聲音——風吹過樹木的沙沙聲、鳴蟲的叫聲,營造出浪漫的氣氛。臨時酒吧提供葡萄酒和雞尾酒,當地廚師提供法式風味的餐點。

圖書館配套展覽 深度探索

紐約植物園在LuEsther T. Mertz圖書館和美術館舉辦名為「梵谷:透過自然的眼睛」(Van Gogh: Through the Eyes of Nature)的配套展覽,展示珍貴的植物學書籍、19世紀的植物研究、梵谷藝術作品的高解析度複製品,以及他的書信摘錄,幫助遊客了解梵谷如何形成對自然美的看法,以及他的心理健康 問題如何影響他對世界的看法。

帶孩子的家庭可以參加埃弗里特兒童探險花園(Everett Children's Adventure Garden)的互動活動。植物園會邀請一些藝術家到現場作畫,遊客還可以在那裡創作自己的花卉藝術作品,或學習園藝技術。

「梵谷的花朵」將持續到10月26日;「閃爍的星空」在6月份已安排了八次無人機表演。如需了解更多詳情,請登錄紐約植物園網站查詢https://www.nybg.org/event/van-goghs-flowers/starry-nights/。