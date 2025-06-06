我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

梵谷筆下的花與星空 重現紐約植物園…遊客如走入畫中

記者胡聲橋／紐約報導
遊客在「梵谷的花」展覽中的沉浸式體驗。(紐約植物園提供)
遊客在「梵谷的花」展覽中的沉浸式體驗。(紐約植物園提供)

每年春夏之際，紐約植物園(NYBG)都會成為大自然最絢爛的畫布，盡情揮灑靈感與才華。2025年更是非同尋常，紐約植物園正舉辦「梵谷的花」(Van Gogh's Flowers)展覽，賦予梵谷靈感的植物和鮮花將在植物園出現，並以藝術品的形式與公眾見面；植物園還將在夜間舉辦「閃爍的星空」(Starry Night)活動，讓無人機編織梵谷畫筆下的星空。

向日葵、鳶尾花展豐富情感

作為現代最具知名度的畫家之一，梵谷以花為主題的畫作不勝枚舉，其中最著名的是鮮艷的向日葵。他畫過多幅以向日葵為主題的作品，向日葵明亮的黃橙色調展現了他對生命的熱情。紐約植物園為此專門開闢出一片向日葵園地，還製作了大型藝術品，突出表現向日葵在梵谷畫作中的分量，並讓遊客了解梵谷陽光和明朗的一面。

紐約植物園的向日葵藝術品。(紐約植物園提供)
紐約植物園的向日葵藝術品。(紐約植物園提供)

除了向日葵，梵谷還畫過紫色的鳶尾花、紅色的罌粟花和白色的杏花等。在梵谷的作品中，花遠遠不是靜物，它們組成了梵谷豐富的情感光譜，有時欣喜，有時沉鬱，有時痛苦。紐約植物園這次在Enid A. Haupt Conservatory暖房集中展示了鳶尾花、旱水仙、飛燕草等多種花卉，幫助參觀者理解梵谷畫作各種不同的色調和構圖，以及畫家在創作時的情緒、心理狀況和對大自然的深刻感受。

為了配合展覽，植物園的室外花園也按主題反映梵谷的旅行經歷和藝術階段。比如「普魯旺斯花園」裡有薰衣草、橄欖樹和低矮的石牆；而「荷蘭花園」則種滿了鬱金香和風信子等梵谷的家鄉花卉。噴水池及其四周的地面畫滿了梵谷筆下的各種鮮艷花朵，讓遊客身臨其境，是一種全方位的沉浸式體驗。

配合「梵谷的花」展覽的室外花園。(紐約植物園提供)
配合「梵谷的花」展覽的室外花園。(紐約植物園提供)

夜景成真 燈光美酒添浪漫

梵谷曾經寫道，「看到星星總讓我做夢」。星空是梵谷的畫作中一再出現的主題。為了讓參觀者體驗梵谷的星空，紐約植物園這次專門使用無人機在夜空中飛行，排列出梵谷畫作中極具特色的星空，讓畫作變成現實，讓遊客人在畫中行。

植物園「閃爍的星空」活動招貼畫。(紐約植物園提供)
植物園「閃爍的星空」活動招貼畫。(紐約植物園提供)

入夜後的節目包括現場音樂、燈光表演、露天用餐和藝術創作體驗。植物園還利用各種燈光，把夜空下的植物園打扮成一個如夢如幻的花園。遊客漫步在燈光柔和的小徑上，四周環繞著旋轉的燈光、搖擺的樹枝和月光下盛放的花朵，讓人聯想到梵谷在普羅旺斯住處窗前看到的夜景。植物園設計的環境音效也令人心曠神怡，並結合自然的聲音——風吹過樹木的沙沙聲、鳴蟲的叫聲，營造出浪漫的氣氛。臨時酒吧提供葡萄酒和雞尾酒，當地廚師提供法式風味的餐點。

圖書館配套展覽 深度探索

紐約植物園在LuEsther T. Mertz圖書館和美術館舉辦名為「梵谷：透過自然的眼睛」(Van Gogh: Through the Eyes of Nature)的配套展覽，展示珍貴的植物學書籍、19世紀的植物研究、梵谷藝術作品的高解析度複製品，以及他的書信摘錄，幫助遊客了解梵谷如何形成對自然美的看法，以及他的心理健康問題如何影響他對世界的看法。

帶孩子的家庭可以參加埃弗里特兒童探險花園(Everett Children's Adventure Garden)的互動活動。植物園會邀請一些藝術家到現場作畫，遊客還可以在那裡創作自己的花卉藝術作品，或學習園藝技術。

「梵谷的花朵」將持續到10月26日；「閃爍的星空」在6月份已安排了八次無人機表演。如需了解更多詳情，請登錄紐約植物園網站查詢https://www.nybg.org/event/van-goghs-flowers/starry-nights/。

植物園 無人機 心理健康

上一則

黃啟源律師樓線上講座幫助民眾解決疑難問題

下一則

紐約客談╱華埠變觀光點 小商家也應思考轉型?
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普稱普亭矢言報復烏克蘭 俄無人機襲烏至少釀5死

川普稱普亭矢言報復烏克蘭 俄無人機襲烏至少釀5死
紐約紀念「八九民運」36周年 籲從歷史反思制度轉型

紐約紀念「八九民運」36周年 籲從歷史反思制度轉型
涉棕櫚泉診所爆炸案 亞裔男在紐約被捕

涉棕櫚泉診所爆炸案 亞裔男在紐約被捕
1月2日也放假 紐約公校寒假多休一天

1月2日也放假 紐約公校寒假多休一天

熱門新聞

華人裝修業者輕信一新澤西客戶是中國高官，本著信任和崇拜的心態，未與對方簽合同便先行墊資開工，結果事後對方不認帳並拒絕付款，損失總額近7萬元。圖僅示意，為新澤西州豪宅社區。(本報記者／攝影)

輕信客戶是中國高官 華人裝修商未簽合同被坑7萬

2025-05-30 20:00
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

電召車司機 見證曼哈頓華埠人潮與生機衰退

2025-05-31 07:42
位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

2025-06-04 19:41
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

2025-05-30 07:28
法拉盛華男無照按摩涉性侵顧客，強行脫衣觸碰19歲少女私處被捕，圖為涉事「麗康按摩」官網。(截自麗康按摩官網)

華男無照按摩師涉性騷顧客 強行猥褻19歲少女私處被捕

2025-05-30 02:30

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案