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國際表演藝術協會紐約年會 台灣團隊盛況空前

記者劉梓祁╱紐約報導
國際表演藝術協會日前舉辦紐約年會，台灣藝文團隊盛況空前規模盛大，從左至右為林智偉、許慈茵、張惠君、羅尹如和陳玟臻。(記者劉梓祁╱攝影)
國際表演藝術協會日前舉辦紐約年會，台灣藝文團隊盛況空前規模盛大，從左至右為林智偉、許慈茵、張惠君、羅尹如和陳玟臻。(記者劉梓祁╱攝影)

美國表演藝術專業人士協會(APAP)和國際表演藝術協會(ISPA)每年1月份在紐約舉辦的年度大會，是全球表演藝術界盛事，2025年駐紐約辦事處台北文化中心攜手台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心，帶領不貳偶劇、真快樂掌中劇團、無獨有偶工作室劇團、滯留島舞蹈劇場、翃舞製作，以及福爾摩沙馬戲團創辦人林智偉、再拒劇團製作人羅尹如、獨立藝術經理人許慈茵、小島大歌創辦人陳玟臻參加。

紐文中心表示，台灣隊規模陣容此無前例，期待進一步提升台灣表演藝術在國際舞台的能見度。據介紹，紐文中心自2012年起加入ISPA，其作為全球性的表演藝術網絡，會員為來自全球50多個國家的500多位藝術產業代表，每年1月在紐約舉行年度會員大會，群聚產業領袖交流資訊及分享新知、理解不同社群文化。

本年年會於本月14日至16日在約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)舉行。在紐文中心支持下，有多位台灣代表參與，包含「2023-2025 ISPA台灣夥伴計畫」第一屆獲選者、獨立藝術經理人許慈茵、小島大歌創辦人陳玟臻，兩人是連續第三年參與年會；另「2025-2027 ISPA台灣夥伴計畫」第二屆獲選者、FOCA福爾摩沙馬戲團執行長林智偉、再拒劇團製作人羅尹如，則是首次參加年會。

此前，林智偉推動台灣馬戲藝術的在地創作，同時建立穩定的給薪制度，使FOCA成為台灣少數擁有十位正職團員的中小型團隊。創團以來，他身兼表演者、導演、製作人、企畫等多重身分，亦投入馬戲教育推廣，也是FOCA每年超過百場演出的重要推手。他說，本次活動讓自己找到「同溫層」，有機會與世界各地的院團交流，討論幕後工作的難點，和更先進的經營方式。

羅尹如曾任職於九歌兒童劇團、朱宗慶打擊樂團、台北藝術三節，她說，參與此次年會不僅擴大了國際視野，還結交了許多志同道合的同行；另外，陳玟臻所屬的小島大歌團隊獲邀於今年ISPA「新作提案」(Pitch New Works)單元，介紹最新作品「One Ocean」。

「ISPA台灣夥伴計畫2023-2025」入選者許慈茵(台上右一)，獲邀擔任講者...
「ISPA台灣夥伴計畫2023-2025」入選者許慈茵(台上右一)，獲邀擔任講者，分享ISPA夥伴計畫從2007年至今辦理的亮眼成果。(紐文中心提供)
小島大歌入選2025年ISPA紐約年會競爭激烈的「新作提案」單元，創辦人陳玟臻(...
小島大歌入選2025年ISPA紐約年會競爭激烈的「新作提案」單元，創辦人陳玟臻(台上左二)介紹團隊新作「One Ocean」。(紐文中心提供)
國際表演藝術協會2025年紐約年會共有來自全球51個地區、超過550位表演藝術界...
國際表演藝術協會2025年紐約年會共有來自全球51個地區、超過550位表演藝術界專業人士參與。(紐文中心提供)

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