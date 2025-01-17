從石灰走廊到千年河床 探索侯伊溶洞 神祕地底世界

遊客將從156呎(約47.5米)的地表入口開始旅程，全程大約90分鐘。(取自侯伊溶洞臉書官方帳號)

紐約的冬季氣候寒冷，但溶洞卻是四季常溫，成為冬日熱門好去處。侯伊溶洞(Howe Caverns)是紐約上州 最美麗絕倫、驚險刺激的鐘乳石溶洞，也是僅次於尼加拉大瀑布的紐約州 第二熱門的自然風光景點。

侯伊溶洞參觀步道逶迤纏繞，經過石灰走廊，海綿畫廊，巨大卵石，來到地下千年河床。深入地底世界，岩石的形狀千奇百怪，鬼斧神工。遊客可以了解石灰岩地層，鐘乳石、石筍等的形成過程，更有傳統遊、節日遊、探險之旅等特色洞穴遊主題。

在數百萬年的時間里，地下的小溪和河流輕柔地雕刻出這些由海洋生物遺留下來的堅實石灰岩層，最終形成了現今的自然奇蹟。(取自侯伊溶洞臉書官方帳號)

在1842年5月22日，一個叫做侯伊(Lester Howe)的農民發現了這個洞穴。在炎熱的夏季，他注意到他的母牛經常聚集在山丘底部的一些灌木叢附近。侯伊過去查看的時候，發現一個狹窄的洞口里傳來強烈而涼爽的風。於是侯伊和他的鄰居一起挖掘，並探索了這個洞穴。

溶洞追溯到600萬年前

實際上，侯伊溶洞的形成可以追溯到約600萬年前，這遠早於地球上出現古代已滅絕的動物，如猛獁象。然而，這座洞穴的獨特之處不僅在於其歷史悠久和美麗動人。侯伊溶洞屬於世界上為數極少的礦物洞穴之一(即活性石灰岩洞穴)，這一點更顯其珍貴。

侯伊溶洞是僅次於尼加拉大瀑布的紐約州第二熱門的自然風光景點。(取自侯伊溶洞臉書官方帳號)

很久以前，紐約州東部被大西洋的一條海臂覆蓋。在這些水域中，珊瑚、海綿以及類似牡蠣、蛤蜊和蝸牛的生物繁盛生長。這些生物通過從海水中吸收碳酸鈣建造牠們的殼。當這些海洋生物死亡後，空殼和細小的泥土顆粒逐漸覆蓋了海底厚厚的沉積層。

由於由海洋生物沉積形成的石灰岩比許多其他岩石(如大理石或花崗岩)更為柔軟，從地面滲入的雨水很快就開始侵蝕石灰岩的頂層。雨水沿著小裂縫向下滲透，逐漸溶解並擴大了這些裂縫。

隨著時間的推移，這些小裂縫逐漸擴大成大裂縫，地下溪流開始在這些裂縫中流淌。這便是侯伊溶洞宏偉的洞穴結構和蜿蜒通道形成的過程：在數百萬年的時間裡，地下的小溪和河流輕柔地雕刻出這些由海洋生物遺留下來的堅實石灰岩層，最終形成了現今的自然奇蹟。

深入156呎 小徑蜿蜒

遊客從156呎(約47.5米)的地表入口開始旅程，全程大約90分鐘。旅程中，將蜿蜒穿過石灰岩通道，寬廣的洞穴畫廊，行走在巨大的岩石下方，最終發現由數百萬年自然力量雕刻而成的地下河床。

在洞穴深處，堅硬的岩石彷彿變得流動，形成奇異的構造、如流水般的岩石薄片以及滴落的鐘乳石。神祕的洞穴通道蜿蜒向未知的遠方，深邃的裂隙與縫隙隱藏著祕密。

地下湖面隱沒黑暗中

遊客將從156呎(約47.5米)的地表入口開始旅程，全程大約90分鐘。(取自侯伊溶洞臉書官方帳號)

這條飽經歲月洗禮的小徑曲折回環，向更深處延伸，直至到達一片光滑如鏡的地下湖面，湖面逐漸隱沒於洞穴東端的絕對黑暗之中…這便是侯伊溶洞的終極體驗，一場令人嘆為觀止的自然奇觀探險之旅。

除了傳統的90分鐘旅程，溶洞還提供其他探索之旅，包括「燈籠探險套餐」，遊客可以完整感受侯伊發現這個洞穴時的神祕與驚嘆，重溫洞穴初見的奇妙體驗。家庭旅遊團還可以選擇「家庭手電筒探險套餐」，既刺激又充滿教育意義，適合所有年齡段探訪這座由地下河在數百萬年間雕刻而成的「活石灰岩洞穴」，盡享洞穴探險的奇妙與樂趣。