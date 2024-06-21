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曼哈頓都市綠洲…High Line重生與創新 走過15年

記者范航瑜／紐約報導
為慶祝15周年，高線公園北段步道日前已重新開放。(高線公園之友提供)
為慶祝15周年，高線公園北段步道日前已重新開放。(高線公園之友提供)

自2009年6月開放以來，位於雀兒喜(Chelsea)的高線公園(The High Line)，已成為紐約市的地標之一，這裡的花園擁有500多種植物，並與遍布全球的藝術家合作，帶來藝術展覽和豐富的社區活動；高線公園作為曼哈頓中下城的都市綠洲，重新定義了利用城市公共空間的可能性。

不知不覺，高線公園已陪伴紐約市民走過15個年頭，為慶祝這一個里程碑，高線公園將舉行全新的藝術展覽、以及15場特別活動，並限時開放關閉已有兩年的北段步道；本報記者近期受邀前往高線北段，與公園管理組織「高線公園之友」(Friends of the High Line)對話，探討公園與紐約市民之間的緊密紐帶。

2022年，高線公園關閉位於西城調車場(Western Rail Yards)的北段步道，以便整修該路段的道路和安裝照明設備；為慶祝15周年，這段鐵路當前已重新開放，民眾在這裡可以觀賞到哈德遜河(Hudson River)的全景，並將高樓林立的城市景觀盡收眼底，此外還能一睹高線公園未翻新前的原始鐵路風貌。

從現在開始，遊客可以前往北段步道，通過公園內設立的45個銘牌和牆面展覽等，介紹高線公園的「自然設計」景觀、以及荷蘭園林設計師奧多夫(Piet Oudolf)的設計理念，深入了解這座公園的豐富歷史；在14街，紐約藝術家大津直美(Naomi Otsu)創作的面板，則展示了高線公園的歷史時間線，揭示了其演變過程，並邀請遊客共同展望公園的未來。

此外，新步道還安裝了由著名藝術家傑克遜(Oliver Lee Jackson)創作的五個大型鋼鐵雕塑，與公園本身的粗獷工業風相得益彰；該部分的鐵路保留了原始的植物景觀，不但給遊客提供了解公園歷史的窗口，也向公眾展示公園設計的初衷和靈感來源。

公園執行董事卡佩爾(Alan van Capelle)表示，自開放的15年來，高線公園已成為紐約市的魅力所在，「我們很高興能夠歡迎紐約市民和遊客體驗新空間和慶祝活動，從西城調車場、到紐約市最大的薩爾薩舞(Salsa)派對，這個夏天，我們為每個人準備了一份特別的禮物。」

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，高線公園代表著對公共空間利用的變革性思考方式，該公園橫跨多個社區，為紐約人提供繁忙生活中得以呼吸和體驗自然的地方，「高線公園展示了如何通過優先考慮和重新想像的基礎設施，為城市的建設取得巨大成就。」

最後，公園內增設的臨時步道則將於10月關閉，會在明年重開，屆時該區域將擁有全新的步道、新座椅和照明設施；遊客可以在此欣賞日落，享受喧囂都市中的寧靜一刻。

市民在這裡可以欣賞到哈德遜河(Hudson River)全景，以及高樓林立的城市...
市民在這裡可以欣賞到哈德遜河(Hudson River)全景，以及高樓林立的城市景觀、一睹高線公園未翻新前的原始鐵路風貌。(高線公園之友提供)
市民在這裡可以欣賞到哈德遜河(Hudson River)全景，以及高樓林立的城市...
市民在這裡可以欣賞到哈德遜河(Hudson River)全景，以及高樓林立的城市景觀、一睹高線公園未翻新前的原始鐵路風貌。(記者范航瑜／攝影)
高線公園現今已成為美國當代景觀設計的典範。(記者范航瑜／攝影)
高線公園現今已成為美國當代景觀設計的典範。(記者范航瑜／攝影)
市民在這裡可以欣賞到哈德遜河全景，以及高樓林立的城市景觀，並一睹高線公園未翻新前...
市民在這裡可以欣賞到哈德遜河全景，以及高樓林立的城市景觀，並一睹高線公園未翻新前的原始鐵路風貌。(高線公園之友提供)

紐約市 曼哈頓

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