廢棄鐵路到空中花園 各大都市紛紛效仿

高線公園是紐約市一大地標。(記者范航瑜／攝影)

高線公園如今是備受市民喜愛的綠色空間，但曾一度面臨被拆除的命運，這是因為高線公園原址是紐約中央鐵路西城線(New York Central Railroads West Side Line)上的一座廢棄高架橋，最初是一條貨運鐵路線。

在19世紀中期，紐約中央鐵路的貨運列車在街道鐵軌上運行，將食品運送至曼哈頓下城，但對行人造成很大危險，第十大道更因此得名「死亡大道」；截至1910年，有超過540人被火車撞死，鐵路公司甚至需要雇人騎馬來保護路人，這些「西部牛仔」的巡邏工作一直持續到1941年。

1924年，紐約市 啟動西城改進項目，將鐵軌從街道上移除，並建造高架鐵路線；1933年，首列火車在高線公園運行，定名為「西城高架線」(West Side Elevated Line)，此後高架橋全面投入運營，運輸了數百萬噸的肉類、乳製品和農產品。

可惜好景不長，50年代起州際公路卡車運輸盛行，導致美國各地鐵 路交通量下降，接下來的十年裡，由於使用率低，西城高架線的最南段被拆除；到70年代末，該線路南部的貨運量幾乎消失，有時每周只運送兩車貨物，到80年代初，這條鐵路線已將近廢棄。

後來為了適應賈維茨中心(Javits Center)的擴建，軌道還被關閉了相當長一段時間，即使線路重新開放，貨運也從未恢復到以往，高架橋就這樣被遺棄了30多年。

所幸的是，這段廢棄的鐵軌引起了當地居民的關注，他們都希望保留這一獨特的城市空間，並加以利用、發揮價值；1999年，社區居民戴維(Joshua David)和哈蒙德(Robert Hammond)成立了組織「高線公園之友」，旨在倡導將高線改造為公共開放空間，眾多紐約名人參與籌款活動並支持了這一構想。最終在2003年，當時的市長彭博(Michael Bloomberg)宣布了高線公園計畫。

2009年首期的高線公園，從甘瑟福街(Gansevoort Street)到20街向公眾開放，接下來的五年裡，第二期(20街到30街)、第三期(30街至34街交第十大道、至第十二大道之間)也陸續開放；2019年，位於30街和第十大道的最後一片區域「馬刺」(The Spur)也建成開放，2023年6月，高線公園還建成了莫尼漢通道(High Line-Moynihan Connector)，成為從西城到賓州車站莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)的便捷路徑。