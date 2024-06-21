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漫步、藝術、太極⋯屬於自己的高線公園

記者范航瑜／紐約報導
高線公園著名公共藝術塗鴉「Thank You Darling」。(高線公園之友提供)
高線公園著名公共藝術塗鴉「Thank You Darling」。(高線公園之友提供)

高線公園現已成為美國當代景觀設計的典範，在作為公園綠地的用途之外，遊客也可以徜徉於花園之中，欣賞藝術作品、觀看精彩表演、品嘗美食飲品，還是與朋友交流，享受紐約市西城和河邊獨特風光的好地方。

「高線公園之友」高級總監施弗爾(Kristin Shrefer)在接受本報採訪時表示，高線公園熱情歡迎每一位紐約市民和遊客，「我們致力於確保每個紐約人都能喜歡這個獨特的公園，針對不同文化的族裔，我們都推出了不同的活動」；例如，在7月10日(周三)和8月21日(周三)上午10時30分，高線公園將舉行太極活動，作為高線健康項目的一部分。

此外，還有來自世界各地的非凡藝術，由全球各地的藝術家在此創作，「每個人都能找到適合自己的高線公園」，施弗爾說道；迎來15周年紀念，高線公園推出了新的公共藝術和覆蓋全園的新展覽，並在夏季和秋季舉辦15場特別活動。

近期的活動包括，6月22日(周六)上午10時至12時，於高線公園22街舉辦的「家庭藝術時刻：與我們一起夢想更遠」活動，這一輕鬆的家庭節目靈感來源於高線公園變廢為寶的原始設計理念；另外在9月18日(周三)上午，高線公園將舉行「高線步行導覽」座談會，聚焦高線公園花園的自然靈感設計，園藝團隊成員將討論如何管理、維護其著名花園，介紹公園未來15年的發展策略。

除15周年慶項目外，公園內也有不少網紅景點和藝術景觀值得打卡，例如荷蘭藝術家斯託克(Lily van der Stokker)、名為「謝謝你，親愛的」(Thank you, darling)的壁畫，自去年12月亮相，將展至今年10月；更多活動資訊、藝術展品詳情，可訪問高線公園官網thehighline.org。

2019年，位於30街和第十大道的最後一片區域「馬刺」也建成開放。(高線公園之友...
2019年，位於30街和第十大道的最後一片區域「馬刺」也建成開放。(高線公園之友提供)

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