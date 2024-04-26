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周末好去處／日本文化美食節

記者張心／紐約報導

日本文化美食節

往年備受歡迎的日本文化美食節(Japan Fes)將在本周末連續兩日舉行，分別為27日(周六)在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)和28日(周日)在皇后區阿斯托利亞(Astoria)進行。日本文化美食節作為紐約市最具規模的日本美食與傳統文化活動，不僅提供壽司、拉麵、甜品、抹茶等正宗日本餐點，同時也帶來和服穿戴、日式茶道、動漫Cosplay秀等活動表演。27日和28日的舉辦時間均為上午10時至下午6時，27日地點是八大道16至18街，28日則是施坦威街(Steinway St.)交百老匯34大道(Broadway - 34th Ave)；詳情可參考www.japanfes.com/2024。

皇后區夜市回歸

皇后區夜市(Queens Night Market)從本月起再度回歸，將於本周六(27日)下午4時至晚上12時，在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的紐約科學館(New York Hall of Science)前舉行，吸引超過百家餐廳參與。自2015年開辦的皇后區夜市，已成為紐約市最大規模的國際美食夜宵活動，積極世界五大洲的各類特色食品，以性價比極高的擺攤方式讓民眾一次「吃到飽」。更多信息可參考https://queensnightmarket.com/。

布碌崙圖書收集活動

為慶祝本周六(27日)的全國讀書日(National Bookstore Day)，布碌崙(布魯克林)25家獨立書店攜手，聯合為閱讀愛好者組織了一場圖書收集活動(Brooklyn Bookstore Crawl)。從20日(周六)至27日間，讀者可在合作的獨立書店免費領取「閱讀護照」，到訪每家參與的獨立書店加蓋印章，每收集五枚以上即可獲得購書優惠券。此外，27日下午5時，布碌崙虛構小說中心(The Center for Fiction)還將舉辦「書蟲聚會」活動，提供豐厚的閱讀獎品，以激勵更多人讀書。詳情可參考https://reurl.cc/VzEARZ。

「失落的紐約」特展

紐約歷史學會(New-York Historical Society)特展「失落的紐約」(Lost New York)，將在本周起至9月29日(周日)舉行。展覽聚焦歷史長河中失落的紐約特色，環境變遷中遭污染的自然風光，及物質飛速發展下遺落的人性文明。超過90多幅繪畫、照片、雕塑、石版畫作品將展出，共同紀錄紐約市的歷史故事，啟發人們保護珍貴典藏的重要性。更多信息可參考https://shorturl.at/uzCQY。

日本 皇后區 布碌崙

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