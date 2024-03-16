「我最愛媽媽的一道菜」母親節繪畫賽 4/17截止收件

由世界日報與美國味全聯合舉辦母親節繪畫比賽「2024美國味全母親節繪畫比賽」目前公開徵件。(主辦方提供)

由世界日報 與美國味全聯合舉辦母親節 繪畫比賽「2024美國味全母親節繪畫比賽」邀請所有家庭透過畫筆，來傳達對媽媽的感激。比賽目前開放投稿，截止日為4月17日(周三)，優勝者最高將可獲得350元的獎金，歡迎孩子們透過雙手繪出對母親的愛意。

今年的比賽主題「我最愛媽媽的一道菜」(My Favorite Dish from Mom)，邀請參賽者描繪出自己心中媽媽獨特的料理。

比賽將分為三個年齡組：幼童組(四歲至未滿九歲)、高童組(九歲至未滿14歲)和青少年組(14歲至未滿19歲)，參賽者需要使用繪畫紙(11吋×14吋)創作作品，呈現出自己心中媽媽的獨特料理與對她的感激之情。

主辦方鼓勵參賽者使用線上投稿網站提交作品，具體操作方法可參閱網站；若以實體形式投稿，請在作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，並於2024年4月17日前，郵寄至紐約世界日報活動組，地址是141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357。如需退回作品，請同時提供郵票和回郵信封。

此次比賽的優勝者將獲得豐厚的獎金和獎狀，每個組別前三名將分別獲得350元、250元和180元的獎金。此外，還將頒發訂製的獎牌及獎狀。幼童組和高童組將特別選出第四名獲得120元的獎金及訂製獎狀。佳作獎金為60元。