美華協會藝術展 對抗仇恨犯罪

美華協會紐約分會於華埠舉辦仇恨犯罪防範藝術展。(記者劉梓祁/攝影)

美華協會紐約分會(OCA-NY)10日於曼哈頓 華埠舉辦仇恨犯罪 防範藝術展開幕式,揭幕數十幅由高中學子所完成的反仇恨主題創作,意在鼓勵社會認識日益嚴重的權力濫用問題和呼籲市民勇敢與之對抗,傳達和平、尊重和理解的信念。

本次開幕式在華僑社會福利 社(Immigrant Social Services)舉辦,展覽名為「傲然屹立,抵擋使你跌倒的人」(Stand Tall Against Those Who Make You Fall),展出來自全市近40所高中青少年藝術家的共數十件作品。

美華協會紐約分會於華埠舉辦仇恨犯罪防範藝術展。(記者劉梓祁/攝影) 曼哈頓區長李文到場與學生交流。(記者劉梓祁/攝影)

展覽策畫人兼督導歐陽蕭安(Elizabeth OuYang)表示,今年為仇恨犯罪防範藝術展舉辦的第17年,曾協助眾多受害者並搭建溝通橋樑;然而,多年倡議也讓人意識到,僅在事後提供援助並不足夠,希望富有啟發性的創作能預防類似事件的發生。

她強調,藝術將不同人群有意識地融合在一起,使每個人都能相互交流,形成集體組織和行動,從而帶來實質性改變。

據了解,今年創作主題為權力濫用(Abuse of Power),展出作品涵蓋了仇恨犯罪、空氣汙染、虛假媒體、警察暴行、遊民危機等主題,以凸顯日益嚴重社會問題並呼籲青少年勇敢面對。

美華協會紐約分會於華埠舉辦仇恨犯罪防範藝術展。(記者劉梓祁/攝影) 參與創作的學生合影。(記者劉梓祁/攝影)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)亦到場表示,紐約正經歷一場嚴重的「仇恨犯罪流行病」,嚴重影響了亞太裔社區,必須採取更加堅決的行動來抗擊這一現象,而諸多年輕藝術家的作品將起到至關重要的作用。