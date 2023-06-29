我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

夏日傾情 隨懷舊金曲街上起舞 7、8月還有兩場

記者許君達／紐約報導
香港懷舊迪斯可音樂令幾乎所有在場者都忍不住舞動起來。(記者許君達／攝影)
香港懷舊迪斯可音樂令幾乎所有在場者都忍不住舞動起來。(記者許君達／攝影)

華埠社區機構「心目華埠」(Think!Chinatown)近日在曼哈頓莫斯高街(Mosco St.)主辦了消夏社區派對。這是此系列派對連續第三年舉辦，今年的主題是「夏日傾情」，DJ關海瑤(瑤瑤，YiuYiu)帶來了1970至1980年代的港台懷舊金曲，這些以迪斯可風格為主編曲的音樂，成功吸引現場民眾扭動身體，隨樂而舞。「夏日傾情」派對在7月和8月分別還會舉辦兩場。

「夏日傾情」選在周末的下午，位於莫斯高街北側靠近勿街(Mott St.)的路段，以著名的已故華裔攝影師李揚國(Corky Lee)生前經常展示作品的荒廢報刊亭，為中心展開。莫斯高街並非一條車流繁忙的大街，因此派對也並未像其他重大活動一樣提前封閉道路。開放的空間創造了一種輕鬆自由的氛圍，讓現場的參與者更容易不受環境影響、自如地沉浸在音樂和舞動之中。

DJ關海瑤收藏了數百張華語音樂唱片。(記者許君達／攝影)
DJ關海瑤收藏了數百張華語音樂唱片。(記者許君達／攝影)

這場派對並非年輕人的專場。關海瑤介紹，在選曲時，她專門挑選了很多上世紀八、九十年代的港式舞曲，這些歌曲既有能讓年輕人不由自主舞動起來的節奏，又能喚起中老年華人的青春記憶。

關海瑤父母來自香港，他們年輕時熱愛音樂、喜歡收藏唱片，從小便打開了女兒的「音樂之門」，待關海瑤長大後，父母便把自己的收藏都給了她。此後，她自己也迷上了唱片收藏與DJ的工作，至今已收藏了數百張各式唱片、磁帶、CD等。

在與「心目華埠」合作的各類社區活動中，關海瑤用收藏打造出了一個獨特的音樂場域，樂聲經常迴盪在社區派對、夜市以及「心目華埠」位於亞倫街(Allen St.)的展館中。

參與派對的包括華埠各個年齡段的居民。(記者許君達／攝影)
參與派對的包括華埠各個年齡段的居民。(記者許君達／攝影)

「心目華埠」發起人陳雪媚(Amy Chin)透露，社區派對的想法最初還是在2020年疫情剛剛平穩時，由李揚國所提，當時他建議利用變得冷清的街道將被困在家中、哪也不敢去的居民們集合起來，苦中作樂。哪知李揚國此後不幸離世，沒能看到從2021年開始辦起來的派對。

她表示，希望通過這樣一種公共空間的建構增強華埠社區的凝聚力；同時，通過富有華人文化特色的音樂，表達本社區獨特的身分屬性。

「夏日傾情」系列派對還將在7月16日和8月20日再次開辦，關海瑤介紹，屆時她將策畫與本次活動不同的音樂風格，但都會凸顯華人特色。

華埠 李揚國 華人

上一則

UTAA南韓高爾夫服飾名店進駐紐約 開幕多項驚喜小物贈送

下一則

違規存放鋰電池 華人電動車店遭檢舉 多輛消防車「突襲」

延伸閱讀

涉歧視LGBTQ+ 新州3學區遭起訴

涉歧視LGBTQ+ 新州3學區遭起訴
華埠莫斯高街 新增李揚國冠名

華埠莫斯高街 新增李揚國冠名
喬州選委會：2020大選 富頓郡無不當行為

喬州選委會：2020大選 富頓郡無不當行為
紀念華裔攝影師李揚國 紐約華埠一街道將更名

紀念華裔攝影師李揚國 紐約華埠一街道將更名

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11
天景商城二樓的首飾攤日前遭竊，金額達2000元，這是今年第三次遭竊。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛天景商城宵小猖獗 攤主咬牙切齒

2023-06-22 06:14
華裔外科醫生甄柏耀日前因路怒衝突，腦部被毆重傷不治。(取自Fairchildsons網站)

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

2023-06-24 02:31

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬