夏日傾情 隨懷舊金曲街上起舞 7、8月還有兩場

香港懷舊迪斯可音樂令幾乎所有在場者都忍不住舞動起來。(記者許君達／攝影)

華埠 社區機構「心目華埠」(Think!Chinatown)近日在曼哈頓莫斯高街(Mosco St.)主辦了消夏社區派對。這是此系列派對連續第三年舉辦，今年的主題是「夏日傾情」，DJ關海瑤(瑤瑤，YiuYiu)帶來了1970至1980年代的港台懷舊金曲，這些以迪斯可風格為主編曲的音樂，成功吸引現場民眾扭動身體，隨樂而舞。「夏日傾情」派對在7月和8月分別還會舉辦兩場。

「夏日傾情」選在周末的下午，位於莫斯高街北側靠近勿街(Mott St.)的路段，以著名的已故華裔攝影師李揚國 (Corky Lee)生前經常展示作品的荒廢報刊亭，為中心展開。莫斯高街並非一條車流繁忙的大街，因此派對也並未像其他重大活動一樣提前封閉道路。開放的空間創造了一種輕鬆自由的氛圍，讓現場的參與者更容易不受環境影響、自如地沉浸在音樂和舞動之中。

DJ關海瑤收藏了數百張華語音樂唱片。(記者許君達／攝影)

這場派對並非年輕人的專場。關海瑤介紹，在選曲時，她專門挑選了很多上世紀八、九十年代的港式舞曲，這些歌曲既有能讓年輕人不由自主舞動起來的節奏，又能喚起中老年華人 的青春記憶。

關海瑤父母來自香港，他們年輕時熱愛音樂、喜歡收藏唱片，從小便打開了女兒的「音樂之門」，待關海瑤長大後，父母便把自己的收藏都給了她。此後，她自己也迷上了唱片收藏與DJ的工作，至今已收藏了數百張各式唱片、磁帶、CD等。

在與「心目華埠」合作的各類社區活動中，關海瑤用收藏打造出了一個獨特的音樂場域，樂聲經常迴盪在社區派對、夜市以及「心目華埠」位於亞倫街(Allen St.)的展館中。

參與派對的包括華埠各個年齡段的居民。(記者許君達／攝影)

「心目華埠」發起人陳雪媚(Amy Chin)透露，社區派對的想法最初還是在2020年疫情剛剛平穩時，由李揚國所提，當時他建議利用變得冷清的街道將被困在家中、哪也不敢去的居民們集合起來，苦中作樂。哪知李揚國此後不幸離世，沒能看到從2021年開始辦起來的派對。

她表示，希望通過這樣一種公共空間的建構增強華埠社區的凝聚力；同時，通過富有華人文化特色的音樂，表達本社區獨特的身分屬性。

「夏日傾情」系列派對還將在7月16日和8月20日再次開辦，關海瑤介紹，屆時她將策畫與本次活動不同的音樂風格，但都會凸顯華人特色。