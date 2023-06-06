大紐約博覽會 今年將設「亞裔村」

州長霍楚宣布，今年的大紐約博覽會將加入「亞裔村」。（州長辦公室提供）

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布，今年的大紐約博覽會(Great New York State Fair)將加入「亞裔 村」(Asian Village)，展示亞太裔的歷史以及對美國的貢獻。

本屆大紐約博覽會將於8月23日在雪城舉辦，亞裔村將從開幕日開始展示至26日，將邀請亞裔組織展示音樂、舞蹈、飲食文化，並舉辦一系列特別活動；亞裔村也將加入原住民村、泛非村、西裔村，為博覽會遊客帶來多樣文化的體驗。

霍楚表示，「多樣性是紐約州偉大的原因，大紐約博覽會的亞裔村，將有助於確保州內所有族群的文化都有代表性；通過設立亞裔村，慶祝亞裔傳統，大紐約博覽會將能更好地歡迎各種文化背景的遊客，同時向遊客們展示亞裔傳統。」

除展示各路亞裔傳統美食外，亞裔村還將帶來各種文化表演，包括歌唱、敲鼓以及舞龍舞獅；此外，亞裔村還計畫舉辦一場時裝秀，由模特展示20種不同的民族服飾，另有一塊區域展示韓式摔角。

博覽會開始的第一天，亞裔村將從早9時開放至晚10時；從8月24日至26日，亞裔村將於下午2時開放，活動將持續至晚上，主辦方未來幾周內將公布詳細日程。