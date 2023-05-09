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中國新年寫入美國童話 溫穎欣圓夢

記者高雲兒／紐約報導
華裔作家溫穎欣在美國主流童話書系列，加入「中國新年」這一篇章。（溫穎欣提供）
華裔作家溫穎欣在美國主流童話書系列，加入「中國新年」這一篇章。（溫穎欣提供）

華裔作家溫穎欣去年成功在美國主流童話書「好奇的喬治」(Curious George)系列中，加入「中國新年」這一篇章，發揚中華文化；雖然在美國土生土長，但她作為首位從西點軍校畢業的中國留學生溫應星後代，一直致力於將中華文化傳播到全美，讓更多外族裔孩子了解中華文化，也鼓勵華裔青少年拓寬職業生涯。

在美國，「好奇的喬治」系列童書可謂是家喻戶曉，該書以小猴子喬治探索世界的經歷為主線，對孩子們進行各方面的科普，其中包括各國節日，但是該系列創立五十餘年以來，卻始終沒有中國新年。直到去年底，溫穎欣所作的「好奇的喬治之中國新年」(It's Chinese New Year Curious George)終於出版。

華裔作家溫穎欣在美國主流童話書系列，加入「中國新年」這一篇章。(溫穎欣提供)
華裔作家溫穎欣在美國主流童話書系列，加入「中國新年」這一篇章。(溫穎欣提供)

溫穎欣說，她的作家生涯算得上是「半路出家」，雖然從小就熱愛寫作，「但是我很少在電視裡或者書裡看到華裔的存在」，溫穎欣說，因為自己的華裔身分，「我也從來沒覺得我可以成為一個作家」。

長大之後，她一直從事市場營銷有關的工作，但在2009年她生下第一個孩子後，辭職在家的她開始了作家生涯。最開始她成立自己的親子博客雙文化媽媽(BiculturalMama.com)，後來，她乾脆決定拾起孩童時的夢想——寫童書。

從那以後，她寫了無數版童書手稿，寄給不同的出版社，但十年以來收到的都是拒信。於是溫穎欣參加多個作家研討會，請教同行寫作技巧，不斷地精進寫作技能；雖然她的時間緊張，還需要照顧兩個孩子，常常只能等到孩子上床睡覺才能開始童書寫作，「我仍能在杭廷頓(Huntington)圖書館做兼職，同時我還在寫自己的親子部落格。」

功夫不負有心人，到2021年，一位作家經紀人(iterary agent)注意到她，並幫助她聯繫到了出版「好奇的喬治」的出版社之一，後者恰好想要出版關於中國節日的內容，於是溫穎欣接下這個任務，在短短兩個月的期限裡，完成了這個故事。

「好奇的喬治之中國新年」自今年初上架後，多次躍居亞馬遜亞裔童書排行榜第一名。(受...
「好奇的喬治之中國新年」自今年初上架後，多次躍居亞馬遜亞裔童書排行榜第一名。(受訪者提供)

「好奇的喬治之中國新年」以童謠的形式講述，主角喬治從華裔女孩Mei那裡了解不少農曆新年的傳統，比如要穿紅衣服，比如吃麵條不能咬斷，否則會有厄運，又比如要給小孩子發紅包等。該書籍自今年初上架後，多次躍居亞馬遜亞裔童書排行榜第一名。

但對溫穎欣來說，該書還有更重要的意義，「對華裔孩子來說，非常重要的一點是讓他們看到長得像他們的人寫書，同時出現在書中，從而了解到職業和生命的無數可能」。她也對美國當代出版業的改變表示欣慰，「因為他們開始接受多元的作者和文化參與到該行業中」。

對於外籍族裔的孩子，溫穎欣則希望她的書可以讓他們了解更多中華文化，作為第一位從西點軍校畢業的中國留學生溫應星的後代，她甚至將此作為使命之一，「我很以曾祖父為驕傲」。

溫穎欣透露，她目前正在創作的書籍將會講述她的父輩在中國農村的成長經歷，「當他和我說和他一起長大的水牛都有各自的性格時，我覺得很有趣」。她稱自己出生和成長在美國，和父親的成長經歷大相徑庭，因此她希望將這份獨特的帶有族裔特徵的經歷記錄下來，「因為我是個華裔」。

華裔 中國留學生 西點軍校

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