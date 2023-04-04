康尼島開放日 紐約宣告旅遊季啟動

亞當斯為迪諾神奇摩天輪本旅遊季正式啟用剪綵。(市議員李凱健提供)

紐約市 官員與當地遊客2日齊聚康尼島 ，慶祝月神公園(Luna Park)與迪諾神奇摩天輪(Deno's Wonder Wheel)公園2023年春夏旅遊季節的開放日。

市長亞當斯 (Eric Adams)、參議院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等聚集在沖浪大道(Surf Avenue)交西10街已有96年歷史的旋風過山車(Cyclone)下，迎接新旅遊季的到來。他們與數百名各族裔遊客一道，通過紀念紐約歷史最悠久、最富盛名的康尼島遊樂園2023年首日開放，迎接火熱的夏季。

舒默指，由於新冠疫情，紐約過去三、四年的經歷就像坐過山車。但正如康尼島，紐約與布碌崙(布魯克林)比以往任何時候都更好、更強。就像過山車，起伏不定，卻能不斷前進。

月神公園成立於1903年，迄今已有120年歷史。2日也是月神公園一年一度的捐贈日，當天的銷售收入悉數捐贈給兒童慈善機構。

亞當斯當日也主持迪諾神奇摩天輪的剪彩啟動儀式。州眾議員布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)、市議員李凱健(Ari Kagan)和市議員紀思庭(Justin Brannan)參加儀式。