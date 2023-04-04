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康尼島開放日 紐約宣告旅遊季啟動

記者胡聲橋／紐約報導
亞當斯為迪諾神奇摩天輪本旅遊季正式啟用剪綵。(市議員李凱健提供)
亞當斯為迪諾神奇摩天輪本旅遊季正式啟用剪綵。(市議員李凱健提供)

紐約市官員與當地遊客2日齊聚康尼島，慶祝月神公園(Luna Park)與迪諾神奇摩天輪(Deno's Wonder Wheel)公園2023年春夏旅遊季節的開放日。

市長亞當斯(Eric Adams)、參議院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等聚集在沖浪大道(Surf Avenue)交西10街已有96年歷史的旋風過山車(Cyclone)下，迎接新旅遊季的到來。他們與數百名各族裔遊客一道，通過紀念紐約歷史最悠久、最富盛名的康尼島遊樂園2023年首日開放，迎接火熱的夏季。

舒默指，由於新冠疫情，紐約過去三、四年的經歷就像坐過山車。但正如康尼島，紐約與布碌崙(布魯克林)比以往任何時候都更好、更強。就像過山車，起伏不定，卻能不斷前進。

月神公園成立於1903年，迄今已有120年歷史。2日也是月神公園一年一度的捐贈日，當天的銷售收入悉數捐贈給兒童慈善機構。

亞當斯當日也主持迪諾神奇摩天輪的剪彩啟動儀式。州眾議員布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)、市議員李凱健(Ari Kagan)和市議員紀思庭(Justin Brannan)參加儀式。

亞當斯回憶1980年代在康尼島當警察的經歷，看看康尼島，就知道紐約市已經復甦。他希望共同努力，確保紐約市是個安全的地方，讓孩子們能開心地在康尼島遊玩。

市長亞當斯為迪諾神奇摩天輪本旅遊季正式啟用剪綵。(市長辦公室提供)
市長亞當斯為迪諾神奇摩天輪本旅遊季正式啟用剪綵。(市長辦公室提供)
市長亞當斯乘坐有96年歷史的旋風過山車。(市長辦公室提供)
市長亞當斯乘坐有96年歷史的旋風過山車。(市長辦公室提供)
市長亞當斯為迪諾神奇摩天輪本旅遊季正式啟用剪綵。(取自布魯克-克拉斯尼推特)
市長亞當斯為迪諾神奇摩天輪本旅遊季正式啟用剪綵。(取自布魯克-克拉斯尼推特)

康尼島 亞當斯 紐約市

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