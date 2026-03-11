20年最大跌幅 紐約市畢業率跌至81.2%

紐約市學生上學年的畢業率，出現20多年來最大規模的同比跌幅。圖為曼哈頓學生在上學路上。(路透)

隨著新冠疫情 期間放寬的畢業要求逐步恢復，紐約市 上學年的學生畢業率出現了20多年來最大規模的同比跌幅。最新數據顯示，紐約市畢業率下降超過2個百分點，跌至81.2%；與此同時，紐約全州的畢業率也下降近1個百分點。

這批針對2025年屆學生的畢業數據日前由州府官員發布。這屆學生於2021年9月進入九年級，正是疫情爆發後全市學生首次被要求全面回歸線下教學的時期。「兒童倡導組織」(Advocates for Children)高級政策分析師帕特(Sarah Part)指出，這批學生在極其特殊的環境下開啟高中生涯，部分學生在入學時的準備程度可能不如以往。

官員辯稱，去年畢業率下滑主因是因疫情而放寬的畢業標準如今再度恢復。此前，部分學生曾獲准免州會考(Regents)，或可針對低分成績提出申訴。數據指出，2025年屆學生中僅14%依賴免考證明畢業，遠低於2024年屆的53%。

數據顯示，弱勢學生群體的畢業率跌幅最為明顯。其中，殘障學生的四年畢業率僅為59%，下降5.5%；英語學習者(ELL)的四年畢業率約為52%，下降約3%。

在不同族裔之間，畢業率的差距依然存在。上學年，亞裔學生以91.8%的四年畢業率居全市之冠，白人學生為87.2%，非洲裔與西語裔學生則均約為77.3%。值得注意的是，所有族裔的畢業率均有所下降。

與學生整體畢業率下滑相對應的，是英語學習者的輟學率激增至18%，上升4個百分點。不過，殘障學生的輟學率則有所下降至6.7%，專家分析這可能意味著部分學生並非放棄學業，而是需要更多時間來完成高中課程。

疫情前後的畢業率波動，為正重新審視畢業門檻的決策者提供了參考。州府官員正逐步取消自19世紀以來便實施的州會考制度，轉而要求學生滿足包括批判性思考及溝通能力在內的「畢業生畫像」(portrait of a graduate)標準，但具體細節尚未揭曉。專家呼籲，官員必須確保標準具備嚴謹性，以證明學生已為大學或職場做好準備。