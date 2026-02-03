我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

PLACE NYC調查：68%家長反對取消幼兒園資優班

記者鄭怡嫣／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
家長團體PLACE NYC發布的一項調查顯示，多達七成紐約市家長反對市長曼達尼(Zohran Mamdani)自2027年秋季起計畫取消幼兒園資優班(G&T Programs)。(本報檔案照)
家長團體PLACE NYC發布的一項調查顯示，多達七成紐約市家長反對市長曼達尼(Zohran Mamdani)自2027年秋季起計畫取消幼兒園資優班(G&T Programs)。(本報檔案照)

家長團體PLACE NYC發布的一項調查顯示，多達七成紐約市家長反對市長曼達尼(Zohran Mamdani)自2027年秋季起計畫取消幼兒園資優班(G&T Programs)。

此次調查共蒐集521份回覆，受訪者來自全市五大區，其中以曼哈頓、皇后區與布碌崙(布魯克林)家長為主。調查結果顯示，68%的家長反對取消幼兒園資優班，在未來四年將為子女申請紐約市公校的「準家長」中，反對比率則為73%。

由於取消幼兒園資優班入學對準家長影響最大，調查特別詢問了準家長們的計畫。70%的準家長表示，將申請資優班，17%尚未確定，12%則表示不會申請。

在通勤時間方面，40%的準家長表示沒有上限，只要是第一志願學校，就會送孩子就讀。37%表示可接受最長30分鐘的通勤。23%則希望不超過15分鐘。

當被問及若2027年秋季取消了幼兒園資優班，準家長該如何選擇時，近半數準家長表示，將不讓孩子就讀紐約市公校，其中26%會轉向非公立學校，包括私校、教會學校以及特許學校，20%表示將搬離紐約市，31%表示仍會申請就讀學區內的公立小學，10%則表示會搬至學區表現較佳的地區，其餘13%在問卷中另行說明了計畫。

就資優班是否應該擴大，66%的家長表示支持擴大，26%不支持。當被問及希望在哪些年級提供資優班的入學機會時，幼兒園以64%居首，其次為三年級、一年級與二年級；另有11%的家長不認同設立獨立的資優班。

就資優班的篩選方式，64%家長支持「全面篩選、可選擇退出」(universal screening with opt-out)，亦即所有符合年級或年齡條件的學生都會自動參加資優班的測驗，但家長可以選擇退出，讓孩子不參加測驗。另有36%家長接受目前由家長主動為孩子報名篩選的制度。

紐約市公校自2021年終止考試合約後，改以學前班教師填寫問卷作評估，僅8%的受訪者表示，支持持續使用此方式篩選幼兒園資優班。相較之下，家長普遍支持採用更客觀的評估方法，43%希望結合教師評估與以能力為基礎的客觀測驗，36%主張恢復考試，12%提出其他建議。

PLACE NYC聯合記錄秘書克羅斯(Debbie Kross)表示，有人曾以為家長會在小學中途幫孩子轉學或加入資優班，但實際上並不常見。尤其那些從三年級才開始的資優課程，學生參加意願一直不高。若市長與市教育總監真心想穩定學生人數，就必須提供高品質的加速課程，並保留幼兒園資優班。

資優班 紐約市 公校

上一則

李文背書高德曼 民主黨內鬥升溫

下一則

華埠區領袖提9大優先事務 聚焦住房議題政策
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

關稅戰周年／紐約每家庭平均承擔4200元 小商家受重創

關稅戰周年／紐約每家庭平均承擔4200元 小商家受重創
校園AI使用指引出台慢 家長憂隱私外洩

校園AI使用指引出台慢 家長憂隱私外洩
市議會推翻亞當斯否決案 紐約市擴大街頭攤販執照發放

市議會推翻亞當斯否決案 紐約市擴大街頭攤販執照發放
FARE生效半年 紐約市處理逾千起投訴 追回經紀費

FARE生效半年 紐約市處理逾千起投訴 追回經紀費

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走