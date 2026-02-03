PLACE NYC調查：68%家長反對取消幼兒園資優班

家長團體PLACE NYC發布的一項調查顯示，多達七成紐約市家長反對市長曼達尼(Zohran Mamdani)自2027年秋季起計畫取消幼兒園資優班(G&T Programs)。(本報檔案照)

家長團體PLACE NYC發布的一項調查顯示，多達七成紐約市 家長反對市長曼達尼(Zohran Mamdani)自2027年秋季起計畫取消幼兒園資優班 (G&T Programs)。

此次調查共蒐集521份回覆，受訪者來自全市五大區，其中以曼哈頓、皇后區與布碌崙(布魯克林)家長為主。調查結果顯示，68%的家長反對取消幼兒園資優班，在未來四年將為子女申請紐約市公校 的「準家長」中，反對比率則為73%。

由於取消幼兒園資優班入學對準家長影響最大，調查特別詢問了準家長們的計畫。70%的準家長表示，將申請資優班，17%尚未確定，12%則表示不會申請。

在通勤時間方面，40%的準家長表示沒有上限，只要是第一志願學校，就會送孩子就讀。37%表示可接受最長30分鐘的通勤。23%則希望不超過15分鐘。

當被問及若2027年秋季取消了幼兒園資優班，準家長該如何選擇時，近半數準家長表示，將不讓孩子就讀紐約市公校，其中26%會轉向非公立學校，包括私校、教會學校以及特許學校，20%表示將搬離紐約市，31%表示仍會申請就讀學區內的公立小學，10%則表示會搬至學區表現較佳的地區，其餘13%在問卷中另行說明了計畫。

就資優班是否應該擴大，66%的家長表示支持擴大，26%不支持。當被問及希望在哪些年級提供資優班的入學機會時，幼兒園以64%居首，其次為三年級、一年級與二年級；另有11%的家長不認同設立獨立的資優班。

就資優班的篩選方式，64%家長支持「全面篩選、可選擇退出」(universal screening with opt-out)，亦即所有符合年級或年齡條件的學生都會自動參加資優班的測驗，但家長可以選擇退出，讓孩子不參加測驗。另有36%家長接受目前由家長主動為孩子報名篩選的制度。

紐約市公校自2021年終止考試合約後，改以學前班教師填寫問卷作評估，僅8%的受訪者表示，支持持續使用此方式篩選幼兒園資優班。相較之下，家長普遍支持採用更客觀的評估方法，43%希望結合教師評估與以能力為基礎的客觀測驗，36%主張恢復考試，12%提出其他建議。

PLACE NYC聯合記錄秘書克羅斯(Debbie Kross)表示，有人曾以為家長會在小學中途幫孩子轉學或加入資優班，但實際上並不常見。尤其那些從三年級才開始的資優課程，學生參加意願一直不高。若市長與市教育總監真心想穩定學生人數，就必須提供高品質的加速課程，並保留幼兒園資優班。