紐約親子互助會講座 解答幼兒教育疑問

記者胡聲橋／紐約報導
紐約親子互助會舉辦活動，為孩子註冊早期教育諮詢。(記者胡聲橋／攝影)
紐約親子互助會舉辦活動，為孩子註冊早期教育諮詢。(記者胡聲橋／攝影)

新年伊始，有不少家長開始著手為孩子上幼兒園或小學做準備，以便9月能順利托育或入學。紐約親子互助會7日舉辦活動，由互助會工作人員為家人介紹入托入學的相關情況和程序，幫助數十位家長填寫電子申請表格，並回答家長們提出的各種問題。

親子互助會負責人黃妮可說，送孩子入托入學看起來是一件很簡單的事情，送到就近的幼兒園不就可以了嗎？實際上家長可以有多種多樣的選擇，對不同的孩子可以有不同的培養方式。她們舉辦這次活動就想幫助家長擴大視野，看看到底有那些選項，然後做出最知情，最合理的選擇，給孩子的教育一個最好的開始。

根據紐約市規定，如想今年9月獲得托育機會，居住在紐約市，2022年出生的孩子可以申請Pre-K，2023年出生的孩子可以申請3-K。這兩項申請從1月14日起將開放申請，截止日期2月27日。

2021年出生的孩子可以申請Kindergarten。天才班(G&T)的申請從去年12月9日開放，1月23日截止，想幫助孩子申請天才班的家長要抓緊時間。

互助會工作人員在現場幫助家長在myschools.nyc設立帳戶，然後詳細告訴家長在提交孩子個人信息、家長信息、家庭住址、查找學校、添加學校和志願等各方面的注意事項和技巧。工作人員還介紹了ACS托兒券的領取和使用情況，以及The Individualized Education Program(IEP)以及為殘障兒童準備的504計畫的情況。

黃妮可說，據她所知，家長把孩子送進幼兒園和小學，若選擇不當，會影響孩子的行為能力和語言能力。因此即使把孩子送進幼兒園和小學後，也應持續觀察，保證孩子能在一個快樂的集體裡成長。她希望家長為孩子入托早做準備，不要到快開學的時候再申請托兒所或小學。她說，這不僅讓家長自己緊張焦慮，對孩子也不好。她還建議家長在申請幼兒園或小學之前，能先到學校去看看，然後再做決定。

