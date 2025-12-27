我的頻道

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

校車系統失靈嚴重 市主計長提3方向改革

記者馬璿／紐約報導
紐約市主計處公布稽核報告指出，市內校車系統多年來存在結構性失靈問題，延誤、漏接與監管不足，不僅已成常態，對身心障礙學生與無家可歸家庭的兒童更造成嚴重影響。(本報檔案照)
紐約市主計長辦公室近期公布稽核報告指出，市內校車系統多年來存在結構性失靈問題，延誤、漏接與監管不足不僅已成常態，還對身心障礙學生與無家可歸家庭的兒童更造成嚴重影響。

紐約市公立學校系統每日負責接送超過14萬5000名公校、特許學校與私校學生，年度支出接近20億元，其中43%學生為特殊教育學生。然而，稽核報告指出，多家校車業者表現不佳，而市府在監督與執行合約方面存在明顯漏洞。市教育局學生運輸辦公室(Office of Pupil Transportation)2023至2024學年度共收到超過15萬件校車服務申訴，其中包括逾1萬4000件未到站接送的「缺席接送」案例，卻缺乏有效機制分析問題、找出成因，或追究承包業者責任。

稽核也揭露，教育局在2024至2025學年度未就GPS登入違規向業者追討4260萬元的違約罰款，且仍使用1994年建置、2015年後無技術支援的老舊路線系統。幾乎所有被列為問題路線的案例，都涉及身心障礙學生，顯示制度缺陷對弱勢族群的衝擊。此外，市教育局斥資5170萬元委託外部廠商更新其科技系統，但關鍵功能仍延宕多年。

主計長蘭德(Brad Lander)表示，校車系統的失靈已持續數10年，進而導致家長被迫請假、學生錯過上課與供餐時間，身心障礙學生甚至被迫在路邊久候或無法順利返家。報告指出，許多服務失誤與沿用超過40年的合約架構有關。在市府與市校車運營商今年的角力中，教育政策小組表決通過與市校車運營商的三年期合約，打破因6月合約結束後僅能逐月緊急延約的問題，目前所有校車合約將於2028年6月30日到期，市府希望藉此爭取改革談判空間。

為在2028年前推動改革，蘭德提出三種可能方向，包括全面重新招標、將校車系統市有化，以及由非營利機構統一管理。其中，他建議市府於2026年初任命校車事務專責官，負責穩定日常營運、統整法律與財政策略，並評估家庭實際需求。

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)皆曾表達對校車營運與監管方式的不滿，他指出對報告結果並不意外，「真正的改變需要全面系統性改革、州政府採取行動保護工人，以及一個以安全和可靠性為優先的透明、競爭性的採購流程。」

為特殊生倡議的組織也強調，校車的延誤往往意味著讓有需求的特殊生錯過上課、強制服務、餐食以及參加課後和暑期計畫的機會，盼能隨著合約屆滿與新市長上任帶來改革。

教育局 蘭德 紐約市

