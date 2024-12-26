新教育總監聆聽之旅 家長批作秀、噱頭

紐約市新任教育總監羅莫斯結束了她的「聆聽之旅」；但諸多家長卻批，這一本意為加強學校與社區對話的活動更像是「政治作秀、公關噱頭」。(圖片來自教育局官網)

紐約市 新任教育總監 羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)日前結束了她在全市五大區進行的「聆聽之旅(Listening Tour)」，但諸多家長卻批，這一本意為加強學校與社區對話的活動更像是「政治作秀、公關噱頭」。

前任市教育總監班克斯(David Banks)因捲入聯邦調查事件而在今年10月倉促離職，接替他上位的羅莫斯，曾任負責家庭和社區參與及對外事務的教育局 副總監，其在上任之際也反覆強調家校合作的重要性。

羅莫斯曾表示，此次聆聽之旅將著重於確保紐約市學校的安全與健康，以及教育局如何為教師提供更多支援。但紐約郵報的報導指出，多名參與聆聽之旅的家長對活動中得到的反饋並不滿意，多名家長反映，在活動後更覺得自己被「蒙在鼓裡」。

在聆聽之旅上，出席活動的家長和學生被分成八人一組，由擔任主持人的教育局工作人員收集並整理他們提出的問題，然後交給羅莫斯及其團隊。然而，在這場本意是加強雙方意見交流的活動上，五大區中僅有曼哈頓場次的活動有問答環節。家長指出，在活動現場，她感覺自己並沒有機會說出自己的想法。

紐約郵報援引多名家長的說法，普遍認為這場活動參與度低，且在與會後並不感到「有任何成效或了解了更多議題」。也有家長認為，這場活動讓人感覺是「高度設計好的」，「參與度並不只是讓他們聽到我們的想法，也是讓我們從中得到反饋。」

家長也懷疑「聆聽之旅」能否促成任何真正的改變。皇后區家長王先生表示，大多聆聽之旅中，政府人員的回應都只是，「是的，我會聽，我在做筆記」，但最終也只有極少數的問題會得到解決。

對於家長的批評，羅莫斯表示，這次聆聽之旅活動只是日後更多工作的「最初一步」；「我要對他們說的是，我們並非完美無瑕，我們正努力做到正確，我們會為他們找到更真實、更有創意的方式來表達他們的心聲」。