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憂資源被稀釋 教育區域化計畫 長島華人家長反對

記者高雲兒／紐約報導
在21日晚間的傑瑞柯學校董事會會議上，許多華人居民和董事會成員表達對此計畫的擔憂，認為可能削弱地方對教育的控制權。(與會者提供)
在21日晚間的傑瑞柯學校董事會會議上，許多華人居民和董事會成員表達對此計畫的擔憂，認為可能削弱地方對教育的控制權。(與會者提供)

紐約州教育廳提出的教育區域化計畫(regionalization plan)正在長島引發廣泛爭議，該旨在鼓勵學區間共享資源的計畫，在地方層面引來強烈反對。在21日晚間的傑瑞柯(Jericho)學校董事會會議上，許多華人居民和董事會成員表達對此計畫的擔憂，認為可能削弱地方對教育的控制權。

許多華人家長在21日晚前往傑瑞柯學校董事會會議發聲。(與會者提供)
許多華人家長在21日晚前往傑瑞柯學校董事會會議發聲。(與會者提供)

根據該計畫，各學區需填寫一份「優勢與需求」調查，並制定資源共享的方案，而許多華人家長強烈反對。一名王姓家長表示，他們繳納了高額的房產稅，期待為子女提供優質的教育機會，但該計畫可能導致教育資源被稀釋，讓他很不滿。

另外一位華人家長表示，皇后區貝賽(Bayside)曾實施相似的計畫，導致不得不接收來自牙買加和其他學區的學生，導致學區的快速衰退，「而且不但學術水平受到影響，學校及周邊地區的安全問題也令人擔憂，班級也變得過於擁擠。原來貝賽的卡多索高中是多好的學校，現在排名很差。」

傑瑞柯學監葛什曼強調，根據州法律，任何對學區的改變都需經過學校董事會的批准。(與...
傑瑞柯學監葛什曼強調，根據州法律，任何對學區的改變都需經過學校董事會的批准。(與會者提供)

傑瑞柯學監葛什曼(Hank Grishman)強調，根據州法律，任何對學區的改變都需經過學校董事會的批准。他在會議上表示，「我們的教職員工不會袖手旁觀，任由任何事情危害我們的學校社區。」

然而，一些董事會成員擔心，儘管計畫被描述為自願參與，但地方合作教育服務委員會(BOCES)的總監可能會強制學區採取區域化措施。一名董事會成員堅決表態，「我們將全力以赴抗爭。他們不能拿走我們一分錢，也不能奪走我們的資源。」

針對這些擔憂，一位州教育理事會(Board of Regents)成員澄清，學區只需完成調查，並無義務採納區域化計畫。據葛什曼透露，州教育理事會預計將在12月的會議中修改相關規定的措辭，進一步消除疑慮。

就在同日的21日早上，納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)聯合州參議員馬丁斯(Jack M. Martins)及多名地方官員和家長舉行集會抗議，認為該計畫將削弱地方教育自治，損害學區利益，並呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)利用她的否決權來確保該計畫無法實行。

學區 華人 長島

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