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紐約州精益求精獎學金 即起申請

記者劉梓祁／紐約報導
霍楚宣布，精益求精獎學金於即日起開放申請。(取自州長辦公室)
霍楚宣布，精益求精獎學金於即日起開放申請。(取自州長辦公室)

2023至2024學年紐約州「精益求精獎學金」(Excelsior Scholarship)於即日起開放申請，將允許符合條件的全日制學生，免費就讀紐約州立大學(SUNY)和紐約市立大學(CUNY)的兩年制或四年制學院，申請截止日為8月31日。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，精益求精獎學金是紐約州最具前景的項目之一，為成千上萬的中低收入紐約居民，提供教育的機會，並確保學生獲得他們成功所需的資源。

根據州府公布的申請標準，學生所在家庭必須滿足年總收入不超過12.5萬的條件，並計畫進入州立或市立大學修讀兩年制或四年制學位，同時每年要完成30個學分，以及在規定的時間內順利畢業，則可以申請「精益求精獎學金」。

此外，這項由紐約州高等教育服務公司(New York State Higher Education Services Corporation)管理的獎學金，必須由從未獲得過該獎學金、且首次進入大學就讀的學生申請。目前正在接受該獎學金幫助的受益人，不具備此次申請資格。

據了解，在2021至2022學年，有超過26萬3000名學生獲得州級財政援助，其中約3萬名通過「精益求精獎學金」免除州立和市立大學學費。

「精益求精獎學金」計畫自2017年實施以來，成為低收入家庭學生無負擔入學的「保護傘」，並因為2019年通過的「紐約州夢想法案」(New York State DREAM Act)，使該福利覆蓋包括無證客在內的更多移民子女。獎學金申請網址：www.hesc.ny.gov。

紐約州 低收入 教育

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