哥大藍海畢業典禮 校長告別開講 數位華裔獲獎

哥倫比亞大學17日在曼哈頓主校區舉辦2023年度畢業典禮。(記者劉梓祁／攝影)

哥倫比亞大學(Columbia University)17日在曼哈頓主校區舉辦2023年度畢業典禮，近3萬名學生親友到場出席，校園變成一片「藍色海洋」；校長鮑林格(Lee Bollinger)亦作出最後一次畢業演講，為21年就任生涯畫上句號，並為幾位華裔 授予榮譽及獎項。

帝國大廈亮燈慶祝。（哥倫比亞大學提供）

哥倫比亞大學17日在曼哈頓主校區舉辦2023年度畢業典禮。(記者劉梓祁／攝影)

今年哥大 畢業典禮為校史上第269屆，遵循傳統在大學勞紀念圖書館(Low Memorial Library)前廣場舉行。在慶典開始前一個半小時，廣場觀眾區域已被坐滿。

鮑林格向莎菲克授予榮譽學位。(記者劉梓祁／攝影)

哥倫比亞大學17日在曼哈頓主校區舉辦2023年度畢業典禮。(記者劉梓祁／攝影)

今年亦是第19任校長鮑林格面對全校畢業生所作的最後一次講話，其任期將在6月30日結束；鮑林格表示，擔任此偉大學術機構的校長，無論從什麼角度衡量，都是一個值得度過人生的方式，並踐行了變革性教育 的理念；對即將離開同事和摯友感到悲傷，但結束是生活的一部分，自己即將回歸一個法學教授的生活，延續1973年從哥大畢業後的日常。

丘成桐兒子代接榮譽學位。(記者劉梓祁／攝影)

哥倫比亞大學17日在曼哈頓主校區舉辦2023年度畢業典禮。(記者劉梓祁／攝影)

鮑林格坦言，儘管許多人都期望自己談論宏大議題，尤其如今民主正面臨威脅，但相信學子已十分熟悉此話題，因此決定分享自己長期所學、對生活有貢獻的思考方式。鮑林格引用憲法第一修正案(First Amendment)表示，許多人認為此條法律導致有害信息大肆傳播，但不可否認其是合法爭議，不論是在過去還是將來；因此，修正案應該被視作一個引子，讓人們開始思考如何學習容忍和與他人相處，包括關係最親密的人。

哥倫比亞大學畢業典禮觀眾區。(記者劉梓祁／攝影)

鮑林格說，修正案應是一個出發點，而不是目的地，建議學子將生活看作「不同方式或層次來實現同樣事情」的過程，並對它們進行比較，思考它們如何互相作用，因為人類並不是天生就對信仰和思想開放；如修正案對言論自由的承諾一樣，學者氣質也只能通過教育和精神修養來實現。鮑林格在給學生的建議中說道，必須始終儘可能深入地看到每件事背後的複雜性，因為大腦會自然簡化事物，尋找並假設存在答案；只有不斷思考和實踐，才能盡可能地接近真相。

校長鮑林格講話。(記者劉梓祁／攝影)

畢業典禮上，校長鮑林格還向獲得不同榮譽的學者、教授和校友授予學位及獎項。其中，華裔數學家、前哈佛大學教授丘成桐獲得2023年理學博士榮譽學位；1983年商學院工商管理碩士、華裔金融家王周露露(Lulu Chow Wang, 音譯)獲得2023年校友勳章。

鮑林格還向他的繼任者、前倫敦政治經濟學院(LSE)院長和英國央行英格蘭銀行(Bank of England)副行長莎菲克(Minouche Shafik)授予了法學博士榮譽學位，並表示她的任期將從7月1日開始。

當晚，帝國大廈(Empire State Building)也將頂樓燈光設為代表哥大的藍色和白色，以慶祝2023年畢業典禮和1萬4000多名畢業生。