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市教育局預算再削減 多方抗議

記者張心／紐約報導
市教育局總監班克斯僅有十天時間對3%的教育預算裁減做出反應，他的辦公室目前未對外發表聲明。(取自班克斯推特)
市教育局總監班克斯僅有十天時間對3%的教育預算裁減做出反應，他的辦公室目前未對外發表聲明。(取自班克斯推特)

市長亞當斯(Eric Adams)近日宣布將再砍市府各部門預算4%，對市教育局(DOE)等教育部門則削減3%，但市議會認為最終的教育經費可能會比此更低，引發市議長歐德思(Adrienne Adams)、教師工會(UFT)等多方抗議。

根據市長亞當斯(Eric Adams)4日聲明，相較於其他部門的4%預算縮減，市教育局及紐約市立大學(CUNY)將裁減3%的經費，以「盡量減少對學校的干擾」，並承諾此次削減不包括裁員。

市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)估算，以去年140億元的市府教育預算為例的話，3%的削減將導致約4.21億元教育經費的減少；不過根據市議會預估，最終獲得預算數額可能更低，但尚未給出具體數字。

根據市教育局明年的開支計畫，預計需要超過300億元維持現有的全市教育，但市府已經在年初宣布裁減3%的教育經費，本周再提議砍3%，無異於「雪上加霜」，引發教育維權人士、教師工會和民代們的極度不滿。

市議長歐德思和市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)批評，額外削減將使機構癱瘓，傷害學生的利益，使備受疫情影響的紐約市教育更難進步。

教師工會發言人肯德(Alison Gendar)發表聲明稱，紐約州已經為紐約市公校提供了創紀錄的資金，州長霍楚(Kathy Hochul)在此前公布的2024財年預算中，將教育方面的撥款增加了10%，創下有史以來的最大增幅，撥款高達345億元，「所以工會認為，市府沒有必要再對公校進行削減」。

市教育政策小組(Panel for Educational Policy)上周剛通過市教育局提出的307億元教育經費，獲悉市府又要削減經費後不滿，「我們對額外裁減感到困惑，很難相信這是在市民教育需求如此之大的情況下提出的」。

目前，市教育總監班克斯(David Banks)和市教育局相關負責人僅有十天時間對額外裁減做出反應，他們需要在短期內根據預算拿出最新的分配方案，以保證新計畫在今年秋季生效。截至目前，市教育局發言人未對此發表評論。

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