州大市大學費喊漲 學生叫苦、校方支持

州大校長約翰·金支持學費上調。(取自公聽會直播)

紐約州 長的新財年預算 提案意味著紐約州立大學(SUNY)和市立大學(CUNY)將面臨3%的學費上漲，為兩所大學帶來9700萬元額外收入；儘管校方支持，但學生們卻認為通貨膨脹壓力下，並不是漲學費的好時機。

市大學生會主席鄧博雅(Salimatou Doumbouya)表示，學生們一直反對任何形式的學費增長，也會為此繼續奔走呼籲。2月27日州議會的高等教育經費預算聽證會上，一些議員們也有同樣的擔心。州參議會高等教育委員會主席史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)表示，「全州公立大學的入學率已大幅下降，這個時候漲學費，如何扭轉紐約每況愈下的入學率？」

根據統計，紐約市 立大學在疫情期間，已經失去約10萬名學生；為此，該校正改變授課方式，以「網課」形式招攬學生回流。

市立大學和州立大學校長們，卻不認為這和漲學費有直接關係。「自2019年以來，學費都沒上調，與其他地區相比，紐約州公立大學的可負擔性已經全美知名。」州立大學校長約翰·金(John King)在公聽會上辯護，「我們需要轉變，需要一套可靠的、可預期的收入體系。」

目前，約有53%紐約州大學生不需要支付學費，而是通過聯邦裴爾助學金(Pell Grants)和學費援助計畫(Tuition Assistance Program，簡稱TAP)完成學業。