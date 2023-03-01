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州大市大學費喊漲 學生叫苦、校方支持

記者張心／紐約報導
州大校長約翰·金支持學費上調。(取自公聽會直播)
州大校長約翰·金支持學費上調。(取自公聽會直播)

紐約州長的新財年預算提案意味著紐約州立大學(SUNY)和市立大學(CUNY)將面臨3%的學費上漲，為兩所大學帶來9700萬元額外收入；儘管校方支持，但學生們卻認為通貨膨脹壓力下，並不是漲學費的好時機。

市大學生會主席鄧博雅(Salimatou Doumbouya)表示，學生們一直反對任何形式的學費增長，也會為此繼續奔走呼籲。2月27日州議會的高等教育經費預算聽證會上，一些議員們也有同樣的擔心。州參議會高等教育委員會主席史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)表示，「全州公立大學的入學率已大幅下降，這個時候漲學費，如何扭轉紐約每況愈下的入學率？」

根據統計，紐約市立大學在疫情期間，已經失去約10萬名學生；為此，該校正改變授課方式，以「網課」形式招攬學生回流。

市立大學和州立大學校長們，卻不認為這和漲學費有直接關係。「自2019年以來，學費都沒上調，與其他地區相比，紐約州公立大學的可負擔性已經全美知名。」州立大學校長約翰·金(John King)在公聽會上辯護，「我們需要轉變，需要一套可靠的、可預期的收入體系。」

目前，約有53%紐約州大學生不需要支付學費，而是通過聯邦裴爾助學金(Pell Grants)和學費援助計畫(Tuition Assistance Program，簡稱TAP)完成學業。

「想想我們的社區大學，學費仍舊在TAP負擔範圍中，那麼約80%的學生，都不會感覺到學費調漲。」紐約市立大學總校長羅祖格茲(Felix V. Matos Rodriguez)表示，「我們關心的入學率問題，並不會受漲學費影響。」

州參議員史塔文斯基擔心漲學費更難扭轉入學率下降趨勢。(取自公聽會直播)
州參議員史塔文斯基擔心漲學費更難扭轉入學率下降趨勢。(取自公聽會直播)

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