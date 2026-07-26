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東43街恢復通車 險坍塌前輝瑞大樓仍停工調查

記者顏嘉瑩／紐約報導
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曼哈頓中城東43街第二大道至第三大道一段，在前輝瑞總部大樓改建工程險些坍塌、封路...
曼哈頓中城東43街第二大道至第三大道一段，在前輝瑞總部大樓改建工程險些坍塌、封路近兩周後，25日恢復車輛通行。(取材自市長辦公室)

AI摘要

文章摘要整理：

前輝瑞總部大樓改建工程曾險些坍塌，東43街在完成加固與封閉後恢復通車，但工程仍停工，市府持續調查結構失效原因。

曼哈頓中城東43街第二大道至第三大道一段，在前輝瑞(Pfizer)總部大樓改建工程險些坍塌、封路近兩周後，25日恢復車輛通行。市樓宇局表示，工程人員已完成曼哈頓東42街235號大樓的結構加固與外牆封閉工作，工程師確認沒有會危及公眾安全的重大結構問題，因而解除封路。

不過，這棟37層舊辦公樓改建住宅的工程仍接獲停工令，市樓宇局僅准許工地繼續進行局方要求的安全作業。局方發言人表示，對結構失效原因的調查仍在進行，正常施工何時重啟，將取決於調查結果及後續安全評估。

本月7日，該大樓內部兩根鋼製支撐柱屈曲，施工人員隨即撤離；市府其後疏散至少九棟鄰近建築物，並在東40街至東45街、第一大道至第三大道間設置禁止行人和車輛進入的封鎖區。隨著變形梁柱獲得加固，封鎖範圍已逐步縮小，現時東43街重開。

事故發生時，大樓正進行內部拆改，將原辦公樓轉作住宅。這是全市規模最大的辦公樓改住宅項目，計畫興建1602套公寓。市樓宇局表示，事件中沒有人受傷，但現場一度憂慮受損柱梁令21樓至26樓之間樓板下陷，可能引發更大範圍倒塌。

多名項目工人在事後表示，工程原訂在包括21樓在內的三個樓層加裝支撐柱補強，但相關補強從未完成。這一說法尚待市府調查確認，市府尚未公布結構失效的確切成因。

這棟大樓位於東42街與第二大道交界，曾為輝瑞總部。市府近年推動將空置或老舊辦公樓轉作住宅，以增加住房供應；然而，這次事故也凸顯此類工程在拆改既有結構時，對臨時支撐、施工順序及現場監管的要求。

樓宇局在社群平台指出，工程完成穩定與外牆封閉後，未發現會危及公共安全的重大結構問題。周邊居民和商戶雖可恢復通行，但該項目在調查結束前，仍不能恢復正常施工。

精華 FAQ

  • 市樓宇局表示，工地已完成結構加固與外牆封閉，工程師確認沒有會危及公眾安全的重大結構問題，因此解除東43街的封路措施，讓車輛重新通行。

  • 沒有。雖然周邊道路已解封，但這棟37層改建住宅的工程仍接獲停工令，只允許依市府要求進行安全作業，正常施工要等調查與後續評估完成。

  • 事故發生後，市府曾疏散至少9棟鄰近建築，並封鎖東40街至東45街一帶；該案也因涉及1602套公寓、是全市最大辦公樓轉住宅項目而備受關注。

輝瑞 曼哈頓

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