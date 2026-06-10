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迎世界盃觀光潮 紐約3大機場展開掃蕩黑車

記者顏潔恩／紐約報導
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「拉客仔」司機在甘迺迪國際機場鎖定不熟悉當地情況的旅客下手，誘導旅客上自己的計程...
「拉客仔」司機在甘迺迪國際機場鎖定不熟悉當地情況的旅客下手，誘導旅客上自己的計程車。(記者顏潔恩╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：港務局為迎世界盃觀光潮，將在紐約三大機場強力掃蕩黑車。
  • 重點二：2025年非法招攬罰單增至2602張，黑車集團手法更趨組織化。
  • 重點三：新計畫投入一億元，增派警力並導入科技追蹤慣犯與車牌。

紐約市機場非法攬客的黑車詐騙行為過去多次發生，而為應對即將到來的世界盃賽事，紐約新澤西港務局(Port Authority)宣布，將在紐約地區的各大機場增派大量警力，全面打擊這個長期存在的問題。

多年來，被稱為「拉客仔」(hustlers)的非法計程車司機一直在紐約各大交通樞紐，尤其是機場，鎖定不熟悉當地情況的旅客下手；他們常以各種方式誘導旅客上自己的計程車，隨後收取遠高於合法標準的車資，有時甚至多收數百元。

據港務局提供的數據，這類問題近年來持續惡化，2025年港務局警察共開出2602張非法招攬乘客的罰單，幾乎是前一年的兩倍；且近年來機場黑車集團的運作方式也愈發組織化，他們會安排非法調度員在航廈內活動，利用對講機聯繫外面等候的司機，還有數據稱，光是在甘迺迪機場航廈內活動的非法司機就有約500人。

而隨著世界盃首場比賽即將到來，大都會人壽體育場(MetLife Stadium)預計將承辦八場賽事，紐約市今夏將迎來大批旅客；為此，港務局9日宣布投入1億元經費，啟動名為「合法乘車行動」(Operation Legal Ride)的新計畫，專門打擊機場黑車行為。

根據新計畫，港務局將增派50名警察，並與20名額外的計程車暨禮車委員會(TLC)執法人員合作，進駐新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)、甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)執勤；警方還將使用新技術追蹤慣犯，包括識別長期從事非法攬客活動的人員及他們的車牌，以便更快速地採取執法行動。

此外，港務局將與州車輛管理局(DMV)合作，確保被查獲從事非法載客的司機，他們的駕照會被違規記點，嚴重者甚至會失去駕駛資格。

在政策上，紐約市也發布新規定，若警方發現拉客者持吊銷或暫停使用的駕照在機場營運，將直接逮捕、而不只是開罰單；同時，因非法招攬乘客而被扣押車輛的司機，未來需支付594.9元的費用，才能取回車輛。

與此同時，港務局已在飛往紐約的航班上播放防範計程車詐騙的廣播，並於機場航廈設置超過10種語言的告示牌，提醒旅客如何搭乘合法且持牌的計程車。

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