長島美甲店4死9傷案完成結辯 被告最高囚終身

陪審團3日開始審議長島美甲案。若被定罪，施瓦利最高可能面臨25年至終身監禁。(美聯社)

長島 鹿園鎮(Deer Park)夏威夷 美甲水療店(Hawaii Nail & Spa)四死九傷車禍案審判進入關鍵階段。被控2024年酒後駕車衝入店內、造成重大傷亡的施瓦利(Steven Schwally)，其罪責將由陪審團審議決定。控辯雙方已於2日完成結案陳詞，陪審團3日開始審議。施瓦利若被定罪，最高可能面臨25年至終身監禁。

施瓦利面臨四項二級謀殺罪及其他多項指控。他對所有罪名均不認罪。此前，法官曾提出22年至終身監禁的認罪協議，但施瓦利兩度拒絕。隨著陪審團開始審議，案件是否會以二級謀殺罪定罪，成為死者家屬、傷者及華人社區關注焦點。

檢方在結辯陳詞中指出，施瓦利事發時處於醉酒狀態，血液酒精濃度為0.17%，超過紐約州 法定酒駕上限兩倍以上。檢方稱，他當天飲酒後在鹿園鎮一帶開車數小時，事發前以高速穿越繁忙街道及停車場，最終衝入美甲店，導致店內人員根本無法躲避。

薩福克郡檢方車輛犯罪局主管博雷利(Carl Borelli)向陪審團表示，這場車禍並非單純意外，而是被告在酒後仍選擇高速駕車所造成。檢方稱，車輛事件資料記錄器顯示，施瓦利在撞擊前仍有加速與減速行為，反駁辯方所稱其因腿部問題無法控制油門的說法。

檢方並指，施瓦利的車速極快，撞入店面前甚至一度騰空，且直到車輛衝入美甲店後才踩煞車。博雷利表示，四名死者「甚至沒有機會看到危險來臨」。

辯方律師卡薩爾(Christopher Cassar)則主張這起事故雖然是一場悲劇，但檢方未能證明施瓦利當時因醉酒而撞車。

辯方並提出，施瓦利駕車時腿部突然鎖住，導致其無法控制車輛。卡薩爾批評檢方未充分處理被告過往髖部與腿部問題等醫療狀況，並強調辯方不需要證明事故一定由醫療問題造成，舉證責任在檢方。

此案因死者中包括三名華裔美甲店業者與員工，以及一名休班紐約市警員，自案發以來受到長島與皇后區華人社區高度關注。隨著陪審團開始審議，四名死者家屬及九名傷者是否能等來定罪裁決，將成為案件接下來的焦點。