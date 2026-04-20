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誤殺定罪上訴前 前紐約市警佐30萬保釋

記者劉梓祁╱紐約報導
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前市警警佐獲30萬元保釋，上訴挑戰過失殺人定罪。(美聯社)
前市警警佐獲30萬元保釋，上訴挑戰過失殺人定罪。(美聯社)

紐約上訴法院法官於日前批准前市警(NYPD)警佐杜蘭(Erik Duran)保釋，允許他在就誤殺案定罪提出上訴期間獲釋；杜蘭此前因2023年在布朗士執法行動中，向一名騎電單車逃離現場的男子投擲冷藏箱，導致對方失控撞亡，被裁定二級誤殺罪成立，月初被判監三年至九年。

根據上訴法院法官斯卡普拉(Saliann Scarpulla)的命令，現年38歲的杜蘭可在繳交30萬元保釋金後獲釋，等候其上訴程序進一步審理。原審法官米切爾(Guy H. Mitchell)今年2月裁定杜蘭罪成，並於上周判刑時表示，此案應成為對執法人員的「普遍震懾」，警示警員在追捕逃犯時不得違法執法。米切爾當時還下令，杜蘭須先被送往雷克島監獄(Rikers Island)，再轉送州監獄服刑。

此案被視為近年市警執勤致死案件中，司法系統判定警員責任的主要事件。杜蘭也成為自2016年梁彼得(Peter Liang)因布碌崙(布魯克林)槍殺非裔男子格利(Akai Gurley)被裁定誤殺罪成以來，首名在一般民眾死亡案件中經審訊被定罪的市警成員。梁彼得當年最終獲判緩刑。

市警警佐工會(SBA)亦發文慶祝杜蘭獲准保釋，並引述工會主席瓦雷隆(Vincent Vallelong)的聲明稱，工會律師團已成功為杜蘭爭取保釋，杜蘭將可獲釋出獄，並在上訴期間維持自由身。瓦雷隆並形容，這不僅是杜蘭及其家人的「重大勝利」，也是「全國執法人員的一場重大勝利」。

本案源於2023年8月23日。當時杜蘭在布朗士執行臥底掃毒行動，警方稱，30歲男子杜普雷(Eric Duprey)曾向一名臥底警員出售價值20元的可卡因。警員上前拘捕時，杜普雷跳上一輛電單車逃離，並朝幾名警員的方向駛去。杜蘭辯稱，自己為保護同袍，才向杜普雷投擲冷藏箱，擊中並導致他失控衝上行人路，之後撞上樹木及一輛停泊車輛，最終喪命。

杜普雷家屬的代表律師羅伯茨(Jonathan Roberts)則表示，家屬對法庭批准保釋感到失望，但仍「有信心司法程序最終將維護正義」。他發表聲明說，這項決定令已承受巨大傷痛的家屬再度被揭開傷口，家屬現時關注的仍是追究責任，並確保事件的嚴重性不被淡化。

此前，杜蘭放棄陪審團審訊，由法官獨任審理案件。其代理律師艾達拉(Arthur L. Aidala)在保釋決定公布後表示，團隊對結果「非常高興，但並不感意外」。他稱，杜蘭並無潛逃風險，也不會對社區構成危險，在上訴期間應讓他與家人團聚。

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