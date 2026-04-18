皇后區連環搶案18宗、19人受害 紐約市警追持刀嫌

紐約市警方公布監視器畫面，追緝一名涉嫌在皇后區北部犯下連環搶案的男子，呼籲知情民眾提供線索。(NYPD提供)

紐約市 警正追緝一名涉嫌在皇后區犯下連環搶案的男子。根據警方調查，這名嫌犯於3月22日至4月14日間，涉嫌在皇后區北部接連犯下18宗搶劫案，共造成19人受害，作案地點以法拉盛 為主，部分案件發生在可樂娜(Corona)、木邊(Woodside)及東艾姆赫斯特(East Elmhurst)。

警方指出，多數案件中，嫌犯接近路人後持刀威脅，搶走皮包、錢包、袋子或珠寶等財物。案中共 被搶走現金約2660元；另有一名43歲男子遭搶走手機及工具。警方並表示，其中一名受害者在案中受傷送醫。

此前警方稱正在追捕一名涉嫌在皇后區犯下多宗搶劫案的男子，但目前不清楚兩系列搶案是否有關聯。警方說，該男子涉嫌在南皇后區(South Queens)市警106分局管轄內犯下六起搶劫案，其中三起為夥同同夥作案。

警方先前將該嫌犯與3月發生的兩起深夜持械搶劫案聯繫起來，這兩起案件均針對商業場所。在第一起案件中，即3月21日凌晨12時30左右，稱該男子在自由大道(Liberty Avenue)上的一家快餐店內亮出槍枝欲行搶，但後來空手而逃，並騎腳踏車離開了現場。約一周後，即3月28日凌晨3時左右，該男子在萊佛茲大道(Lefferts Boulevard)的一家商舖再次作案，搶去3500元現金，然後騎腳車逃走。

4月10日，警方又確認另外四起相關案件。根據警方通報，4月4日凌晨3時15左右，在南里士滿山(South Richmond Hill)地區自由大道132-02號門前，一名55歲的男子遭到一名身份不明的嫌疑人搭訕；該嫌疑人亮出槍枝，強行搶走了受害者佩戴的一條項鍊逃逸。

4月6日晚10時15分，在南里士滿山，一名40歲男子遭到兩名身分不明的嫌疑人搭訕，對方亮出了槍枝，並強行搶走受害者的車輛，隨後沿著121街向南逃離現場。隨後，在4月7日凌晨12時30分左右，位於Rockaway大道121-02號的一家熟食店裡，一名22歲的店員遭到兩名嫌疑人靠近。兩名嫌疑人亮出槍枝，強行搶走2000元現金，隨後沿著131街向南逃離現場。

市警目前正尋求公眾協助辨認嫌犯身分。從目前公開可見的NYPD Crime Stoppers資訊看，警方已將上述案件列為皇后區模式搶劫案調查，但尚未公布更完整的嫌犯背景與偵辦細節。

警方呼籲，民眾若掌握相關資訊，可致電止罪熱線1-800-577-TIPS，或透過NYPD Crime Stoppers網站、手機應用程式及簡訊方式提供線索；所有舉報內容可保密。