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鄰居報案 威郡老婦逃華裔「錢騾」騙局

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約市兩名華男充當「錢騾」在威郡行騙，遭警方逮捕。(拉奇蒙特鎮警察局提供)
紐約市兩名華男充當「錢騾」在威郡行騙，遭警方逮捕。(拉奇蒙特鎮警察局提供)

紐約州威徹斯特郡(Westchester County)一名老婦差點被騙2萬5000元，幸虧鄰居及時報警，拉奇蒙特鎮(Larchmont)警方設下埋伏，於13日在這位老婦家門口逮捕了兩名華裔嫌犯。這兩名嫌犯一人來自史泰登島，一人來自布碌崙(布魯克林)。警方從獲得警訊到逮捕嫌疑人，只用了兩個多小時時間。

警方稱，事件始於13日下午6時30分左右，當時拉奇蒙特鎮的一位居民向警方報告說，她懷疑自己的鄰居，一位老婦人被冒充美國銀行代表的人欺騙，她對此非常擔心，希望警方調查並採取行動。

警方通過詢問了解到，這位老婦人幾天前接到一通電話，來電者謊稱受害者的手機被駭客入侵，詐騙分子正試圖從她的帳戶中拿走2萬5000元。老婦人被指示從銀行取出現金放在家裡，等待「銀行代表」上門取走，把錢放到一個「安全」的地方。

警方表示，他們在這一事件中發現了所謂的「錢騾」(money mule)騙局的跡象，並制定了干預計畫。13日晚8時35分左右，一輛白色豐田Venza轎車開到老婦人住宅門口。一名男子下車，走到前門，取走了包裝好的現金。

警方稱，當這名男子返回車內時，警員迅速行動，逮捕了取錢男子和駕駛，整個過程未發生任何意外。嫌犯被確認為37歲來自史島的林欽(Qin Lin，音譯)和45歲來自布碌崙的羅忠林(Zhonglin Luo，音譯)。兩名嫌犯均被控三級重竊罪、三級非法擁有贓物罪和五級共謀罪。

警方稱讚說，正是受害者鄰居的謹慎小心和受害者與警方的積極配合，才使得此案得以迅速偵破。當局提醒居民，正規金融機構絕不會指示客戶提取現金並在自己家中把錢交給任何其他人。

史泰登島 布碌崙 華裔

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