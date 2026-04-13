南布碌崙華人服裝倉庫大火 波及隔鄰電單車店及折扣店

★圖32 南布碌崙一家華人服裝倉庫發生三級火災。(記者胡聲橋╱攝影)

南布碌崙(布魯克林 )位於波羅園(Borough Park)的一家華人 服裝倉庫12日下午發生一起三級火災，火災摧毀了這個兩層建築，並殃及隔壁兩家華人商店，一家是電單車店，另一家是折扣店。幸運的是，這起發生在華人店鋪的三級火災沒有造成任何平民傷亡，有一名消防員在滅火過程中吸入煙霧，後接受治療。

大約下午1時多，大火從位於漢密爾頓堡大道5311號的一家華人服裝倉庫起火，倉庫內存放的服裝更使火勢加速蔓延，很快燒穿了二樓屋頂，火災現場還出現滾滾濃煙，從好幾條街以外就能看到。消防部門稱，有將近200名消防員和急救人員迅速趕到現場，他們搭起雲梯，用水槍向屋內噴水滅火，有的消防員還爬上屋頂，從屋頂滅火。漢密爾頓堡大道的好幾條街被封鎖，現場出現了許多輛消防車和急救車。

消防部門稱，經過近兩個小時的撲救，火勢終於在下午3時42分得到了控制。消防部門稱這次滅火行動是一次勝利，因為在出現三級火災的情況下，大火仍被控制在這家服裝倉庫而沒有蔓延到隔壁建築。

起火服裝倉庫的左手邊是一家華社常見的普通折扣店，右手邊是一家電單車店。因為近些年電單車店事故頻發，網絡一開始傳出的消息是電單車店著火了。但知情者稱是服裝倉庫首先起火，消防部門後來也證實了這一說法。

家住電單車店二樓的租戶董女士稱，大約下午1時多，她正在家裡忙著，突然房間裡冒出了很多黑煙，意識到可能房屋著火，她和兒子女兒急忙下樓跑到街對面，這才清楚看到是隔壁的服裝倉庫著火了。

董女士說，著火的5311號的一樓和二樓都是用來存放服裝的，那棟建築裡沒有租戶。她和這個服裝倉庫的華人老闆不熟，但經常看到老闆和夥計將服裝搬進搬出。她說火災發生時，服裝倉庫裡沒有人。她也想不明白，為什麼服裝倉庫會失火。事發當天，電單車店是營業的，火災發生後，電單車老闆也很快離開了現場。

她說雖然自己的公寓沒有著火，但消防員還是進入了她的公寓，前後門都打爛了。她說自己一家人在這間公寓租住了很長時間，現在她有點擔心，不知道自己和兒女何時能獲准返回公寓。

南布碌崙一家華人服裝倉庫發生三級火災。(記者胡聲橋╱攝影)

★圖33（備用） 南布碌崙一家華人服裝倉庫發生三級火災。(記者胡聲橋╱攝影)

南布碌崙一家華人服裝倉庫發生三級火災。(記者胡聲橋╱攝影)

南布碌崙一家華人服裝倉庫發生三級火災。(記者胡聲橋╱攝影)