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西皇后區平價屋開抽 146住房545元起入住

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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皇后區陽邊(Sunnyside)一項可負擔住房抽籤計畫即日啟動，共146套住房供...
皇后區陽邊(Sunnyside)一項可負擔住房抽籤計畫即日啟動，共146套住房供民眾申請。(取自NYC Housing Connect)

紐約市住房平台NYC Housing Connect宣布，皇后區陽邊(Sunnyside)一項可負擔住房抽籤計畫即日啟動，共146套住房供民眾申請，地區中位收入(AMI)30%至80%、即年收入範圍在2萬2492元至16萬720元之間的家庭即可申請。

據悉，該案為一棟八層樓的綜合用途建築，位於陽邊Barnett大道50-25號。由MHG Architects設計、Phipps Houses開發，共提供185個住宅單位。其中，146戶透過NYC Housing Connect釋出。

根據市府公布資訊，該案配套設施包括允許飼養寵物、共用洗衣房、娛樂室、兒童遊戲室、包裹儲物櫃、禮賓服務、綠地空間及駐場管理人員。每戶住宅均配備洗碗機、空調與高速網路，但租戶需自行負擔含爐具用電在內的電費。

在AMI30%層級，項目提供兩間單間公寓(studio)，月租545元，適用年收入為2萬2492元至3萬8880元的家庭；另有八間一房公寓，月租693元，適用年收入為2萬8080元至4萬3740元；六間兩房公寓，月租814元，適用年收入為3萬3635元至5萬2500元；以及兩間三房單位，月租925元，適用年收入3萬8880元至6萬270元。

在AMI50%層級，則提供三間單間公寓，月租1031元，適用年收入為3萬9155元至6萬4800元；17間一房公寓，月租1300元，適用年收入為4萬8892元至7萬2900元；12間兩房公寓，月租1543元，適用年收入為5萬8629元至8萬7500元，以及四間三房公寓，月租1767元，適用年收入6萬7749元至10萬450元。

至於AMI80%層級，則釋出十間單間公寓，月租1760元，適用年收入6萬4149元至10萬3680元；47間一房公寓，月租2211元，適用年收入8萬126元至11萬6640元；27間兩房公寓，月租2636元，適用年收入9萬6103元至14萬元；以及公寓間三房單位，月租3031元，適用年收入11萬1086元至16萬720元。

市府提醒，有意申請者須符合收入及家庭人口規模等相關資格條件，並須於2026年6月8日截止日前完成線上申請或寄出申請文件。線上申請的地址為：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/details/7495。郵寄申請文件需首先郵寄索取申請表，方式為寄送附回郵地址的信封至：The Barnett, c/o Phipps Houses, 257 Park Ave. S., 12th Floor, New York, NY 10010。

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